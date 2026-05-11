Rumores de separación entre Wanda Nara y Martín Migueles: quién sería el tercero en discordia

A partir de esa versión, en el programa analizaron otro detalle que llamó la atención en los últimos días: el enorme ramo de flores que recibió Wanda y que muchos adjudicaron a Migueles. “O sea que las famosas flores que le llegaron a Wanda supuestamente de parte de Migueles tienen que ver con un intentar reconquistar quizás”, comentó Cora Debarbieri.

Sin embargo, Karina Iavícoli abrió otra posibilidad: “¿No será uno nuevo que le manda?”. En ese momento, Gonzalo Sorbo intervino y aseguró: “Era Migueles porque la carta decía: te amo mi amor, Migueles”.