Rumores de separación entre Wanda Nara y Martín Migueles: quién sería el tercero en discordia
Según trascendió, la estadía de Wanda en Uruguay por el rodaje de su película habría generado fuertes conflictos en la pareja.
Durante el fin de semana comenzó a circular una versión explosiva sobre la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles. La información fue difundida por la periodista Naiara Vecchio en redes sociales, donde aseguró que la pareja estaría atravesando una fuerte crisis que habría derivado en una separación.
Según trascendió, el conflicto se habría desatado a raíz del viaje de Wanda a Uruguay para grabar la película ¿Querés ser mi hijo?, la primera comedia romántica protagonizada por la mediática junto a Agustín Bernasconi. La larga estadía de la empresaria en el país vecino no habría sido bien recibida por Migueles y los celos comenzaron a jugar un papel clave.
El tema fue debatido este lunes en Infama, donde Karina Iavícoli dio detalles del supuesto distanciamiento: “A él le daba muchos celos que ella se fuera a grabar con Agustín Bernasconi a Uruguay”.
En el piso también estaba presente Mami Jacky, vecina del edificio donde vive Wanda, quien sorprendió al revelar que hace varios días no veía al empresario por el lugar. Además, dejó en claro qué piensa sobre él: “Siempre lo dije no me gusta, no tengo feeling con este ser”.
Iavícoli fue por más y aseguró que la crisis vendría desde hace tiempo: “La información que yo tengo es que ellos no estarían juntos desde que ella empezó la serie vertical”.
A partir de esa versión, en el programa analizaron otro detalle que llamó la atención en los últimos días: el enorme ramo de flores que recibió Wanda y que muchos adjudicaron a Migueles. “O sea que las famosas flores que le llegaron a Wanda supuestamente de parte de Migueles tienen que ver con un intentar reconquistar quizás”, comentó Cora Debarbieri.
Sin embargo, Karina Iavícoli abrió otra posibilidad: “¿No será uno nuevo que le manda?”. En ese momento, Gonzalo Sorbo intervino y aseguró: “Era Migueles porque la carta decía: te amo mi amor, Migueles”.
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