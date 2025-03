Fuerte cruce entre Manu Jove y Elisa Sánchez por Traniela: "Cuando no hace un show, es un señor"

"Seamos buenos. No aplica para Traniela, que hace un show mediático para hacer este circo. Es todo mentira, toda esta falopa que estamos mostrando", sostuvo Jove, en referencia al video en el que aparece Traniela vestida como hombre.

El también periodista de TN intentaba demostrar que la pilota en realidad no es transexual sino que "actúa", por lo que argumentó: "¿Si alguien se pone una peluca para ir a la tele, es trans? Si yo me autopercibo Elisa las dos horas que dura este programa... es lo que hace Traniela".

"Ella cuando maneja aviones lo hace como Traniela", lo cruzó Eliza, per su compañero, insistió: "En su vida privada no es... ella hace un show para la tele. El resto del tiempo cuando no hace un show para la cámara es un señor".

traniela manu jove elisa.mp4

El debate se caldeó cuando Manu Jove intentó chicanear a su compañera, por lo que Sánchez, visiblemente enojada, sentenció: "Qué forro... cierra el 'debate' con 'subite'... ¡subite a esta!".

"Vos no sos menos varón por ser un boludo", continuó Sánchez, mientras que Jove, concluyó: "Lo que la hace no trans es que hace un show para la tele y hacer videito, no es de verdad".

En el video que desató el debate, Traniela presentó "al galán que la acompaña en algunos videos", y con una especia de truco, se trataba de ella misma, pero vestida de "hombre", para explicar que "el género y la expresión de género son cosas distintas".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/vulgarcite/status/1904985133331152929&partner=&hide_thread=false Esto es CINE pic.twitter.com/SWWVLyffjL — Vulgarcite (@vulgarcite) March 26, 2025