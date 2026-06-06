Valentina Zenere y Sebastián Ortega reaparecieron en público y le pusieron fin a los rumores de ruptura

Cómo comenzó la historia entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega

La historia entre Zenere y Ortega comenzó durante las grabaciones de En el barro, la producción de Netflix en la que coincidieron laboralmente y donde nació el romance. Ahora, las imágenes de su reciente salida parecen mostrar un escenario diferente.

La pareja asistió al festejo por el cierre de grabaciones de Tiempo al tiempo, la nueva ficción desarrollada por la productora Underground para la plataforma de streaming. El encuentro se realizó en un reconocido bar de Palermo y reunió a buena parte del elenco y del equipo de trabajo.

Entre los invitados estuvieron Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Luciano Castro, Toto Ferro y Mariana Genesio Peña, además de la propia Zenere.

Según las imágenes que trascendieron, Ortega y la actriz ingresaron juntos al lugar, compartiendo la llegada de manera relajada e incluso tomados de la mano. Él eligió un look informal compuesto por jeans y un sweater largo, mientras que ella apostó por un vestido combinado con una campera de cuero negra.

Las fotografías no tardaron en viralizarse y fueron interpretadas por muchos como una señal de que la relación continúa pese a los rumores que circularon durante las últimas semanas.

La noche, además, tuvo distintos ritmos para cada uno. Mientras Sebastián Ortega se retiró del evento durante la madrugada, Zenere permaneció algunas horas más en el lugar compartiendo la celebración junto al resto de los invitados.

Por ahora, ninguno de los dos hizo declaraciones sobre las versiones que los rodearon en el último tiempo. Sin embargo, su reaparición conjunta alcanzó para instalar una nueva lectura sobre el presente de una de las parejas más comentadas del espectáculo argentino.