Valentina Zenere y Sebastián Ortega reaparecieron en público y le pusieron fin a los rumores de ruptura
La actriz y el productor asistieron juntos a un evento después de semanas marcadas por versiones que aseguraban una crisis en la pareja.
Luego de varias semanas en las que distintos rumores apuntaban a una posible ruptura, Valentina Zenere y Sebastián Ortega volvieron a compartir una aparición pública que no pasó inadvertida. La pareja fue vista este viernes por la noche en un evento realizado en el barrio porteño de Palermo, donde se mostraron juntos y distendidos.
La presencia de ambos llamó especialmente la atención porque desde mediados de mayo habían comenzado a circular versiones que ponían en duda la continuidad de la relación. Según distintos trascendidos, el vínculo atravesaba un momento complejo después de casi dos años juntos.
Las especulaciones surgieron a partir de información difundida en programas de espectáculos, donde se mencionaron diversas hipótesis sobre el supuesto distanciamiento. Una de ellas apuntaba a las exigencias profesionales de ambos y a las dificultades para compartir tiempo debido a sus agendas laborales.
Sin embargo, también cobró fuerza otra versión que generó un fuerte impacto mediático. De acuerdo con ese rumor, la actriz habría descubierto una presunta relación paralela que el productor mantendría desde hace tiempo con una vecina del barrio privado donde vive. Aunque nunca existió una confirmación oficial sobre esa información, el tema se instaló rápidamente en los medios y las redes sociales.
Cómo comenzó la historia entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega
La historia entre Zenere y Ortega comenzó durante las grabaciones de En el barro, la producción de Netflix en la que coincidieron laboralmente y donde nació el romance. Ahora, las imágenes de su reciente salida parecen mostrar un escenario diferente.
La pareja asistió al festejo por el cierre de grabaciones de Tiempo al tiempo, la nueva ficción desarrollada por la productora Underground para la plataforma de streaming. El encuentro se realizó en un reconocido bar de Palermo y reunió a buena parte del elenco y del equipo de trabajo.
Entre los invitados estuvieron Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Luciano Castro, Toto Ferro y Mariana Genesio Peña, además de la propia Zenere.
Según las imágenes que trascendieron, Ortega y la actriz ingresaron juntos al lugar, compartiendo la llegada de manera relajada e incluso tomados de la mano. Él eligió un look informal compuesto por jeans y un sweater largo, mientras que ella apostó por un vestido combinado con una campera de cuero negra.
Las fotografías no tardaron en viralizarse y fueron interpretadas por muchos como una señal de que la relación continúa pese a los rumores que circularon durante las últimas semanas.
La noche, además, tuvo distintos ritmos para cada uno. Mientras Sebastián Ortega se retiró del evento durante la madrugada, Zenere permaneció algunas horas más en el lugar compartiendo la celebración junto al resto de los invitados.
Por ahora, ninguno de los dos hizo declaraciones sobre las versiones que los rodearon en el último tiempo. Sin embargo, su reaparición conjunta alcanzó para instalar una nueva lectura sobre el presente de una de las parejas más comentadas del espectáculo argentino.
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