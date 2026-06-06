Mario Pergolini homenajeó a Indio Solari en Otro día perdido: "Tuve el privilegio de conocerlo"
Con sentidas palabras, Mario Pergolini recordó al emblemático ídolo del rock, destacando el privilegio de haberlo conocido y su imborrable huella cultural.
La partida de Indio Solari continúa despertando muestras de afecto y reconocimiento en distintos ámbitos. Entre quienes decidieron dedicarle unas palabras estuvo Mario Pergolini, que aprovechó el inicio de una nueva emisión de Otro Día Perdido para rendir tributo al emblemático músico argentino.
Lejos del tono habitual del programa, el conductor eligió tomarse unos minutos para reflexionar sobre la figura del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y el impacto que tuvo en la cultura popular.
“Me tengo que poner un poco serio porque hoy no es un día como cualquiera. A esta altura de la noche ya todo el mundo ha hablado, han escuchado que falleció un gran artista como el Indio Solari. Algo increíble, algo impensado”, expresó al comenzar su mensaje.
A continuación, Pergolini intentó explicar por qué la noticia generó semejante repercusión entre los argentinos y destacó la conexión emocional que el artista logró construir con su público. “Hay artistas que se escuchan y hay artistas que se sienten. El Indio es esa clase de artista”, afirmó.
En la misma línea, remarcó el alcance que tuvo su obra a lo largo de las décadas: “Creo que no hay generación de argentinos vivos en este momento que no entienda o que no haya sido atravesada por la música de Los Redondos o por la música del Indio”.
Según señaló, incluso quienes nunca siguieron de cerca su carrera pueden comprender la magnitud del fenómeno que representó para miles de personas.
“Aquellos que no lo han atravesado porque no eran sus palos o porque no les gustaban, entenderán los grandes movimientos de personas que generó yendo a ver a Los Redondos primero y después siguiéndolo como solista por todo el país”, señaló.
Pergolini abrió su corazón y reveló cómo fue conocer a Indio Solari
Uno de los pasajes más íntimos de su homenaje llegó cuando recordó la relación que mantuvo con el músico y el valor que tuvo para él haber accedido a su palabra en momentos en los que el artista evitaba las entrevistas.
“Yo, la verdad, tuve el privilegio de conocerlo. Tuve también el honor de que me cediera su palabra cuando él nunca hablaba. La verdad que con eso me bendijo porque me puso en un lugar que a lo mejor ni me merecía ni debía estar”, contó.
Más adelante, el conductor compartió una reflexión sobre el lugar que, a su entender, ocupa Solari dentro de la historia de la música argentina.
“Hace poco hablábamos de cuál sería el Olimpo de la música argentina. Solari para mí está en un Olimpo distinto por el tipo de música que hizo y por el tipo de popularidad que alcanzó, como ningún artista en la Argentina tuvo”, aseguró.
Antes de cerrar, Pergolini también hizo referencia al sentimiento que atraviesan los seguidores del cantante tras conocerse la noticia de su muerte.
“Estoy seguro de que hay muchos que sienten que se les fue un amigo, alguien que cantó cosas que nadie les decía. Se emocionarán y habrán estado tristes con esta noticia”, concluyó. De esta manera, el conductor se sumó a la extensa lista de personalidades que eligieron despedir al Indio Solari, una figura que dejó una marca indeleble en la historia del rock argentino.
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