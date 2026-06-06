Mario Pergolini homenajeó a Indio Solari en Otro día perdido: "Tuve el privilegio de conocerlo"

Según señaló, incluso quienes nunca siguieron de cerca su carrera pueden comprender la magnitud del fenómeno que representó para miles de personas.

Embed - MARIO PERGOLINI DESPIDIÓ AL INDIO SOLARI

“Aquellos que no lo han atravesado porque no eran sus palos o porque no les gustaban, entenderán los grandes movimientos de personas que generó yendo a ver a Los Redondos primero y después siguiéndolo como solista por todo el país”, señaló.

Pergolini abrió su corazón y reveló cómo fue conocer a Indio Solari

Uno de los pasajes más íntimos de su homenaje llegó cuando recordó la relación que mantuvo con el músico y el valor que tuvo para él haber accedido a su palabra en momentos en los que el artista evitaba las entrevistas.

“Yo, la verdad, tuve el privilegio de conocerlo. Tuve también el honor de que me cediera su palabra cuando él nunca hablaba. La verdad que con eso me bendijo porque me puso en un lugar que a lo mejor ni me merecía ni debía estar”, contó.

Más adelante, el conductor compartió una reflexión sobre el lugar que, a su entender, ocupa Solari dentro de la historia de la música argentina.

“Hace poco hablábamos de cuál sería el Olimpo de la música argentina. Solari para mí está en un Olimpo distinto por el tipo de música que hizo y por el tipo de popularidad que alcanzó, como ningún artista en la Argentina tuvo”, aseguró.

Antes de cerrar, Pergolini también hizo referencia al sentimiento que atraviesan los seguidores del cantante tras conocerse la noticia de su muerte.

“Estoy seguro de que hay muchos que sienten que se les fue un amigo, alguien que cantó cosas que nadie les decía. Se emocionarán y habrán estado tristes con esta noticia”, concluyó. De esta manera, el conductor se sumó a la extensa lista de personalidades que eligieron despedir al Indio Solari, una figura que dejó una marca indeleble en la historia del rock argentino.