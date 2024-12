Fuerte cruce entre Wanda Nara y Ángel de Brito: qué pasó

“'Que mal que MAURO HAYA IDO a tequila antes de la audiencia' criticaban la semana pasada los tema Wanda. Anoche Wanda en tequila y hoy tenía audiencia", escribió el periodista en su red social junto a una risa irónica. No obstante, fiel a su carácter, la conductora de "Bake Off" le contestó el tweet con una aclaración, pero también con una indirecta por tomar partido frente a la separación que ella tiene con Icardi.

En ese sentido, Nara explicó: “Hoy no tuve audiencia, tenía que presentar unos documentos. La pericia y audiencia fue una y ya la hicimos antes!! Nos pidieron documentación de algunas cosas. Y de paso hablé, pero no fue audiencia”. A su vez, no dudó en remarcar: “Entiendo que te pidan que me ensucies, pero quiero aclarar”.

Tal es así que, nuevamente y de manera fulminante, De Brito respondió a la acusación fulminando a la empresaria con su respuesta: “Vos estás acostumbrada a obedecer a tus maridos, de los que dependiste siempre, y gracias a ellos estás acá”, arremetió el conductor. Y por último, disparó: "Vos sos la acostumbrada a que te pidan y dar. No es mi caso, ubícate mentirosa serial. Besos”.