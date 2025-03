Fuerte cruce entre Yanina Latorre y el amigo de L-Gante, Luis Perdomo: qué pasó

Y siguió: "Los gazebos eran dos palos con tres telas que se volaban, porque los gazebos son una cosa armada. Los chicos y las chicas que estaban ahí me empezaron a escribir por Instagram, yo recibía los videitos, las chicas me enfocaban que no había gente, y yo los subí. Las chicas me contaban que no había nadie".

"No fue mucha gente, Wanda llegó sola. Él llegó después, porque estaban separados. El manager de Wanda me dijo que ella no vio un peso. Yo vi la fuentecita donde se agarró dos quesos, porque hay un videito. Yo no dije que el catering era chico. Yo dije 'Wanda fue, comió dos quesos y no le pagaron'", relató la rubia.

"¿Y por qué el señor estaba tan molesto si no hablaste de él?", le consultó el conductor Ángel de Brito. "A mí nadie me habló de él ni bien ni mal. Yo no lo nombré", aseguró Latorre.

Ante estas declaraciones, Perdomo se comunicó con De Brito y disparó contra Yanina: "Cuando uno se prende al juego está todo bien, pero cuando ya tocan el laburo... porque ustedes saben todo el esfuerzo que hay".

"No critiqué al evento, no critiqué a la organización, conté la situación personal de Wanda Nara que no es tu representada ni nada", le respondió la panelista.

Lejos de quedarse callado, el amigo de Elián Valenzuela respondió enojado: "Lo que más me molestó fue que siempre se habla de Elián, dijiste que hay muy poca gente, 'muy fondo de olla'. Por qué no hablaron de que Elián hace una semana estaba operado y que el pibe dolorido y todo subió a dar un show".

"¿Y por qué tenemos que decirlo? Es el trabajo de él", le contestó Yanina. "Ah, ahí está, pero qué pasa si no hubiera subido", siguió Luis. "Nada, suspenden el show como hace Shakira", le dijo Latorre.

"Está todo bien, entiendo que es parte del juego. Pero también está bueno que no te enojes cuando alguien quiere responderte. Estabas hablando de la parte que me encargo yo", expresó Luis molesto.

