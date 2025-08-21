¿La China Suárez adelantó su embarazo? Las fotos previas al anuncio de Wanda Nara
En las últimas horas, la mediática dio a entender que la actual pareja de su exmarido estaría embarazada. No te pierdas las fotos de la China casi anunciándolo.
La noticia del posible embarazo de la China Suárez ha acaparado la atención de los medios, y todo a raíz de las declaraciones de Wanda Nara. A su regreso de Estados Unidos, la mediática insinuó en una entrevista que el propio Mauro Icardi le había confirmado la noticia en una llamada telefónica.
Apenas se corrió la voz, los seguidores en redes sociales comenzaron a recordar una serie de fotos que la actriz había publicado días antes. En las imágenes, se podía ver a la pareja disfrutando del sol en su nueva casa en Turquía, pero lo que más llamó la atención fueron las fotos en las que el futbolista aparecía recostado sobre el vientre de la China, con la cabeza y las manos apoyadas en su panza.
Las imágenes, que también mostraban a la pareja acompañada por su perro, reforzaron la idea de una familia en crecimiento.
En medio de la polémica por la deuda alimentaria de Icardi, Wanda Nara fue consultada sobre el tema y su respuesta no hizo más que alimentar las especulaciones. "Hablamos por teléfono, me dijo que está muy feliz, quizás muy pronto tengan la noticia que nos imaginamos todos. A mi me lo dijo él", afirmó.
Al ser consultada por los noteros sobre si estaba confirmando el embarazo, Wanda se hizo la desentendida. "Ya lo veremos muy pronto. Me llamaron para un montón de cosas y esa fue una pero no me interesa. No puedo hablar por ellos, no soy comunicadora de sus temas", respondió.
Además, los periodistas le preguntaron si sus hijas, Francesca e Isabella, sabían algo sobre la noticia. La mediática aseguró que no. "A ellas nadie les comunicó nada. Imagínate que no las saludaron para el día del niño, mucho menos la van a llamar para decirle eso", sentenció.
La empresaria concluyó su intervención diciendo que Icardi podría haberle mentido y que ella ya estaba en otra etapa de su vida. "Les pido que me suelten porque yo ya estoy en otra. Mis hijos tienen hermanos de parte de Maxi y él es quien se encarga de alimentar ese vínculo", agregó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario