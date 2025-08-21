¿La China Suárez adelantó su embarazo? Las fotos previas al anuncio de Wanda Nara

wanda icardi

Además, los periodistas le preguntaron si sus hijas, Francesca e Isabella, sabían algo sobre la noticia. La mediática aseguró que no. "A ellas nadie les comunicó nada. Imagínate que no las saludaron para el día del niño, mucho menos la van a llamar para decirle eso", sentenció.

La empresaria concluyó su intervención diciendo que Icardi podría haberle mentido y que ella ya estaba en otra etapa de su vida. "Les pido que me suelten porque yo ya estoy en otra. Mis hijos tienen hermanos de parte de Maxi y él es quien se encarga de alimentar ese vínculo", agregó.