La angustia de Wanda Nara al asegurar que Icardi está dejando morir a uno de sus perros: "No firma"

Con esas palabras, Wanda dejó entrever que la información provendría del propio Icardi y que la noticia podría estar vinculada a un embarazo, lo que generó un aluvión de especulaciones en redes sociales y programas de espectáculos. Sin embargo, lejos de retroceder, pero con la intención de aclarar, bajó un poco el tono cuando los cronistas le pidieron precisión sobre el supuesto nuevo integrante en la familia.

“No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar. No tengo por qué contárselo a mis hijas, ellas tienen las vías desbloqueadas para hablar en cualquier momento”, señaló. Con esta respuesta, la empresaria dejó claro que no es su responsabilidad hacer anuncios de terceros y que serán directamente los involucrados quienes deban dar a conocer cualquier novedad, aunque sin dejar de avivar las conjeturas.

También se refirió a los posteos recientes de Suárez y de Icardi en redes sociales, y en ese punto marcó distancia tajante. “Quiero que me suelten por acá y ustedes. Yo estoy en otra totalmente”, lanzó, dejando en claro que no pretende seguir enredada en ese entramado mediático.

Más tarde, a la salida del aeropuerto, Nara mostró una faceta más íntima y conmovida, hablando con la voz entrecortada. “Con una mano en el corazón, en un momento me da lástima por todo lo que va a vivir y porque lo que muestra no es real. Como mujer, soy empática y la compadezco, ojalá alguna ex me hubiera anticipado porque nadie me lo hizo, aunque después aparecieron. Creo que es una víctima, no sé, el tiempo lo dirá y no puedo hacer acusaciones para después tener problemas”, declaró, en referencia a la China Suárez.

El mensaje no pasó desapercibido, porque combinó compasión con una advertencia velada sobre lo que, según ella, le tocaría atravesar a la actriz. El tema no quedó ahí, ya que también habló sobre cómo percibe el trato de Icardi hacia sus hijas.

Fiel a su estilo, fue directa: “El colegio de Turquía sale 150 mil dólares por chico y pagar por eso a niños simplemente por venganza, cuando a tus propios hijos no les pagás, es raro. Es violencia para las nenas, hoy no ven la televisión, pero el día de mañana, sí. Todo queda grabado y registrado, quizás no ven esto, pero sí que no tiene tiempo para su cumpleaños y otros tipos de festejos. Todas esas cosas duelen”, sentenció.