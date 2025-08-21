La angustia de Wanda Nara al asegurar que Icardi está dejando morir a uno de sus perros: "No firma"
Cansada de la falta de empatía de su exmarido, la mediática reveló situaciones que podrían derivar en una denuncia por maltrato animal.
En medio de un nuevo conflicto con Mauro Icardi, Wanda Nara rompió el silencio y reveló detalles impactantes sobre su vínculo con el futbolista, incluyendo un fuerte enfrentamiento por sus mascotas y una dura acusación relacionada con sus hijas.
La rubia se hartó del jugador, a quien acusó de haberla llamado para insinuarle que estaría esperando su primer hijo con la China Suárez. Indignada por lo que considera constantes provocaciones e injusticias, decidió hacer pública la angustiante situación que atraviesa una de las mascotas que debió dejar en Italia, ya que no pudo llevársela por estar registrada a nombre del futbolista. “Tengo un perro en Italia que lo tienen que operar y no pueden porque Mauro no firma. Se va a morir en estos días. Hay situaciones morales”, expresó entre lágrimas en diálogo con Puro Show (El Trece).
Como si eso fuera poco, reveló la dura frase que Icardi habría repetido frente a sus hijas cada vez que le preguntan por sus dos gatos turcos: “Dijo que los liberó en la calle. Ustedes saben lo que mis hijos quieren a los animales”, sostuvo con dolor. En este sentido, Wanda reconoció que la mezcla de desilusión y enojo es inmensa: “Estoy cansada. Veo situaciones que me siguen lastimando. Hasta acá llegué. ¿Por qué se piensan que me separé? Estuve tres veces secuestrada”, cerró.
Wanda Nara sugirió que la China Suárez está embarazada de Mauro Icardi
El regreso de Wanda Nara a la Argentina tras su paso por Estados Unidos no pasó inadvertido. Si bien en otras ocasiones el foco suele estar puesto en sus compromisos laborales, el vínculo con sus hijos o los vaivenes judiciales con Mauro Icardi, esta vez la atención se centró en un tema inesperado: los rumores que giran alrededor de la China Suárez y la posibilidad de que esté embarazada.
Apenas pisó suelo argentino, la conductora fue abordada por la prensa y sorprendió con declaraciones que encendieron el ambiente mediático. Consultada por la situación con su expareja, no dudó en dar una respuesta que dejó a todos boquiabiertos: “Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos. Me lo contó él”, expresó.
Con esas palabras, Wanda dejó entrever que la información provendría del propio Icardi y que la noticia podría estar vinculada a un embarazo, lo que generó un aluvión de especulaciones en redes sociales y programas de espectáculos. Sin embargo, lejos de retroceder, pero con la intención de aclarar, bajó un poco el tono cuando los cronistas le pidieron precisión sobre el supuesto nuevo integrante en la familia.
“No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar. No tengo por qué contárselo a mis hijas, ellas tienen las vías desbloqueadas para hablar en cualquier momento”, señaló. Con esta respuesta, la empresaria dejó claro que no es su responsabilidad hacer anuncios de terceros y que serán directamente los involucrados quienes deban dar a conocer cualquier novedad, aunque sin dejar de avivar las conjeturas.
También se refirió a los posteos recientes de Suárez y de Icardi en redes sociales, y en ese punto marcó distancia tajante. “Quiero que me suelten por acá y ustedes. Yo estoy en otra totalmente”, lanzó, dejando en claro que no pretende seguir enredada en ese entramado mediático.
Más tarde, a la salida del aeropuerto, Nara mostró una faceta más íntima y conmovida, hablando con la voz entrecortada. “Con una mano en el corazón, en un momento me da lástima por todo lo que va a vivir y porque lo que muestra no es real. Como mujer, soy empática y la compadezco, ojalá alguna ex me hubiera anticipado porque nadie me lo hizo, aunque después aparecieron. Creo que es una víctima, no sé, el tiempo lo dirá y no puedo hacer acusaciones para después tener problemas”, declaró, en referencia a la China Suárez.
El mensaje no pasó desapercibido, porque combinó compasión con una advertencia velada sobre lo que, según ella, le tocaría atravesar a la actriz. El tema no quedó ahí, ya que también habló sobre cómo percibe el trato de Icardi hacia sus hijas.
Fiel a su estilo, fue directa: “El colegio de Turquía sale 150 mil dólares por chico y pagar por eso a niños simplemente por venganza, cuando a tus propios hijos no les pagás, es raro. Es violencia para las nenas, hoy no ven la televisión, pero el día de mañana, sí. Todo queda grabado y registrado, quizás no ven esto, pero sí que no tiene tiempo para su cumpleaños y otros tipos de festejos. Todas esas cosas duelen”, sentenció.
