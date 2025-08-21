La reacción de la China Suárez tras la bomba de Wanda Nara sobre su embarazo con Mauro Icardi
Luego de que la empresaria generara revuelo con sus declaraciones, la pareja del futbolista compartió una serie de imágenes desde Turquía. Mirá.
En medio de una nueva polémica mediática, Eugenia "China" Suárez llamó la atención con un sugestivo posteo en redes sociales, justo después de que Wanda Nara afirmara que la actriz está esperando un hijo con Mauro Icardi.
Sin dejar pasar el impacto de las declaraciones de Wanda, Eugenia compartió en sus Instagram Stories una serie de fotos tomadas en Kemerburgaz (Estambul), donde se la ve posando con un halo de luz sobre su cabeza, abrazada a Icardi y disfrutando del atardecer.
Una publicación que muchos de sus seguidores interpretaron como un mensaje cargado de intención en medio del escándalo mediático. Con un simple “@mauroicardi” etiquetado en la publicación, la China reavivó la polémica: ¿un gesto de complicidad con su pareja o una forma de tomar posición frente al anuncio de Wanda?
¿La China Suárez adelantó su embarazo? Las fotos previas al anuncio de Wanda Nara
La noticia del posible embarazo de la China Suárez ha acaparado la atención de los medios, y todo a raíz de las declaraciones de Wanda Nara. A su regreso de Estados Unidos, la mediática insinuó en una entrevista que el propio Mauro Icardi le había confirmado la noticia en una llamada telefónica.
Apenas se corrió la voz, los seguidores en redes sociales comenzaron a recordar una serie de fotos que la actriz había publicado días antes. En las imágenes, se podía ver a la pareja disfrutando del sol en su nueva casa en Turquía, pero lo que más llamó la atención fueron las fotos en las que el futbolista aparecía recostado sobre el vientre de la China, con la cabeza y las manos apoyadas en su panza.
Las imágenes, que también mostraban a la pareja acompañada por su perro, reforzaron la idea de una familia en crecimiento.
En medio de la polémica por la deuda alimentaria de Icardi, Wanda Nara fue consultada sobre el tema y su respuesta no hizo más que alimentar las especulaciones. "Hablamos por teléfono, me dijo que está muy feliz, quizás muy pronto tengan la noticia que nos imaginamos todos. A mi me lo dijo él", afirmó.
Al ser consultada por los noteros sobre si estaba confirmando el embarazo, Wanda se hizo la desentendida. "Ya lo veremos muy pronto. Me llamaron para un montón de cosas y esa fue una pero no me interesa. No puedo hablar por ellos, no soy comunicadora de sus temas", respondió.
Además, los periodistas le preguntaron si sus hijas, Francesca e Isabella, sabían algo sobre la noticia. La mediática aseguró que no. "A ellas nadie les comunicó nada. Imagínate que no las saludaron para el día del niño, mucho menos la van a llamar para decirle eso", sentenció.
La empresaria concluyó su intervención diciendo que Icardi podría haberle mentido y que ella ya estaba en otra etapa de su vida. "Les pido que me suelten porque yo ya estoy en otra. Mis hijos tienen hermanos de parte de Maxi y él es quien se encarga de alimentar ese vínculo", agregó.
