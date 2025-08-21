La reacción de la China Suárez tras la bomba de Wanda Nara sobre su embarazo con Mauro Icardi

image

Las imágenes, que también mostraban a la pareja acompañada por su perro, reforzaron la idea de una familia en crecimiento.

image

En medio de la polémica por la deuda alimentaria de Icardi, Wanda Nara fue consultada sobre el tema y su respuesta no hizo más que alimentar las especulaciones. "Hablamos por teléfono, me dijo que está muy feliz, quizás muy pronto tengan la noticia que nos imaginamos todos. A mi me lo dijo él", afirmó.

Al ser consultada por los noteros sobre si estaba confirmando el embarazo, Wanda se hizo la desentendida. "Ya lo veremos muy pronto. Me llamaron para un montón de cosas y esa fue una pero no me interesa. No puedo hablar por ellos, no soy comunicadora de sus temas", respondió.

wanda icardi

Además, los periodistas le preguntaron si sus hijas, Francesca e Isabella, sabían algo sobre la noticia. La mediática aseguró que no. "A ellas nadie les comunicó nada. Imagínate que no las saludaron para el día del niño, mucho menos la van a llamar para decirle eso", sentenció.

La empresaria concluyó su intervención diciendo que Icardi podría haberle mentido y que ella ya estaba en otra etapa de su vida. "Les pido que me suelten porque yo ya estoy en otra. Mis hijos tienen hermanos de parte de Maxi y él es quien se encarga de alimentar ese vínculo", agregó.