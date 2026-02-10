Jimena Monteverde rompió el silencio tras ver angustiada a Mirtha Legrand por su salida del programa

Lo cierto es que ese nuevo horario coincide exactamente con las grabaciones de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana. Al estar en vivo en su propio ciclo, le resulta físicamente imposible estar presente en las grabaciones de las "mesazas".

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde

Cabe señalar que la Chiqui se mostró muy molesta porque nadie de la producción ni del canal le avisó previamente. De hecho, envió un mensaje contundente a Adrián Suar y Pablo Codevilla: "Si no vuelve Jimena, me retiro del programa".