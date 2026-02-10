Jimena Monteverde rompió el silencio tras ver angustiada a Mirtha Legrand por su salida del programa
La abrupta salida de la cocinera de "La Noche de Mirtha" dejó a todos perplejos y a la diva muy triste. Acá te dejamos la palabra de Monteverde.
La inesperada salida de Jimena Monteverde de los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale ha generado un verdadero terremoto en El Trece. En este sentido, las cámaras de Intrusos (América) fueron a buscar la palabra de la cocinera que tan compinche resultaba ser con la diva en "La Noche de Mirtha".
Luego de que el cronista le indicara que la Chiqui estaba muy angustiada por su ausencia, la chef atinó a decir: "Yo también", visiblemente emocionada. En esa dirección, aseguró que no cree que Mirtha desista de su programa por el hecho de que ella no esté, pero destacó el gesto de la conductora, que mencionó la falta que le hace Monteverde: "Que Mirta diga una cosa así, que es la número uno de la televisión y del mundo para mí, ya para mí es un orgullo que diga una cosa así, porque nunca me lo imaginé, de verdad".
Tras romper en llanto, la cocinera indicó: "Me parece que ella está como en una situación que no me gusta. Porque es la número uno de la tele y me da lástima que pase una cosa así. Y, bueno, es cierto que a veces uno con un crecimiento tiene que dejar cosas, es verdad. Pero bueno, también yo pude hacer varias cosas a la vez y estaba planeado que así fuera", reveló, dejando en claro que la noticia de su salida también la sorprendió a ella.
"Se juega a decir una cosa así por mí, que yo me siento una simple cocinera para ella. Tengo todavía la esperanza de que pueda llegar a haber una solución", cerró.
Por qué Jimena Monteverde dejó "La Noche de Mirtha"
En principio, el motivo principal sería la superposición de horarios, dado que Jimena conduce su propio programa La cocina rebelde (o Escuela de Cocina, según el ciclo vigente) en El Trece. En este sentido, las autoridades del canal decidieron que su programa salga en vivo los viernes.
Lo cierto es que ese nuevo horario coincide exactamente con las grabaciones de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana. Al estar en vivo en su propio ciclo, le resulta físicamente imposible estar presente en las grabaciones de las "mesazas".
Cabe señalar que la Chiqui se mostró muy molesta porque nadie de la producción ni del canal le avisó previamente. De hecho, envió un mensaje contundente a Adrián Suar y Pablo Codevilla: "Si no vuelve Jimena, me retiro del programa".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario