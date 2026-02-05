Nico Bauer y Cielo Mágico en Masterchef: el reencuentro de Nico Vázquez y Emilia Attias como en Casi Ángeles

Embed - Nico Vázquez y Emilia Attias improvisaron una escena de Casi Ángeles en Masterchef Celebrity

La escena accidentada del "ragú" en Masterchef

La magia ocurrió cuando la conductora, Wanda Nara, les pidió que recrearan algún momento romántico de la novela. Metida en el papel, Emilia improvisó dándole de probar a su compañero un poco del ragú de cordero que estaba cocinando, llamándolo cariñosamente "Don Indi", tal como lo hacía en la tira.