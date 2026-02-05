Nico Bauer y Cielo Mágico en Masterchef: el reencuentro de Nico Vázquez y Emilia Attias como en Casi Ángeles
A pedido de Wanda Nara, los actores improvisaron una escena de la histórica novela juvenil en Masterchef. La química sigue intacta, pero el "ragú" no acompañó.
La cocina de Masterchef Celebrity se transformó por unos minutos en la "Mansión Inchausti". Nico Vázquez y Emilia Attias protagonizaron el reencuentro más esperado por los fanáticos de Casi Ángeles, volviendo a ponerse en la piel de sus icónicos personajes, Nico Bauer y Cielo Mágico, casi dos décadas después del estreno de la ficción de Cris Morena.
"No podemos salir de los personajes hace 20 años", bromeó el actor, quien se mostró feliz de compartir pantalla nuevamente con su amiga y colega.
La escena accidentada del "ragú" en Masterchef
La magia ocurrió cuando la conductora, Wanda Nara, les pidió que recrearan algún momento romántico de la novela. Metida en el papel, Emilia improvisó dándole de probar a su compañero un poco del ragú de cordero que estaba cocinando, llamándolo cariñosamente "Don Indi", tal como lo hacía en la tira.
Sin embargo, la escena terminó entre risas y muecas de dolor: la actriz se excedió con los condimentos en la preparación y la lengua de Vázquez sufrió las consecuencias.
Entre abrazos, los actores recordaron anécdotas de las grabaciones de la serie emitida por Telefe entre 2007 y 2010. Vázquez reveló que, en aquella época, Emilia solía generar demoras en el set porque se tentaba de risa con mucha facilidad durante las escenas compartidas.
