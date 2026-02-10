La China Suárez encendió las redes con la lencería de Ivana Figueiras: las fotos

La campaña junto a Ivana Figueiras marca así un regreso fuerte de La China Suárez al modelaje, y especialmente al rubro de la moda íntima, donde ya había trabajado en otras etapas de su carrera. Las imágenes no tardaron en viralizarse y volvieron a instalar su nombre en la agenda del espectáculo, esta vez por su costado fashionista.

Con esta producción de lencería, la China reafirma su vínculo con las marcas y demuestra que sigue siendo una figura convocante tanto en la actuación como en el mundo de la moda. Y, una vez más, confirma que cada uno de sus movimientos logra encender las redes.

Las fotos de la China Suárez

