La China Suárez encendió las redes con la lencería de Ivana Figueiras: las fotos
La actriz y cantante sorprendió en redes al protagonizar una producción de moda íntima para la marca de Ivana Figueiras. Sensual, segura y con comentarios desactivados, marcó su regreso al modelaje.
Eugenia China Suárez volvió de lleno al mundo del modelaje y lo hizo con una campaña que no pasó desapercibida: protagonizó una producción de lencería para la marca de Ivana Figueiras, en una sesión de fotos que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales y portales de espectáculos.
La actriz y cantante compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes de la campaña, en las que se la ve luciendo distintos conjuntos de ropa interior, con una estética sensual, elegante y muy cuidada. Las fotos forman parte de una nueva colección de moda íntima y muestran a la China en una faceta bien ligada a la moda, un terreno que en los últimos años había quedado más en segundo plano frente a su carrera actoral y musical.
El detalle que más llamó la atención, además de la producción de alto impacto visual, fue que la ex Casi Ángeles decidió desactivar los comentarios en la publicación. Como suele ocurrir cada vez que la artista se muestra en campañas sensuales, su vida personal y su exposición mediática generan reacciones intensas, por lo que optó por limitar la interacción directa de los usuarios.
La campaña junto a Ivana Figueiras marca así un regreso fuerte de La China Suárez al modelaje, y especialmente al rubro de la moda íntima, donde ya había trabajado en otras etapas de su carrera. Las imágenes no tardaron en viralizarse y volvieron a instalar su nombre en la agenda del espectáculo, esta vez por su costado fashionista.
Con esta producción de lencería, la China reafirma su vínculo con las marcas y demuestra que sigue siendo una figura convocante tanto en la actuación como en el mundo de la moda. Y, una vez más, confirma que cada uno de sus movimientos logra encender las redes.
Las fotos de la China Suárez
