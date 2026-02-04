El conmovedor gesto que Evangelina Anderson tuvo con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: qué hizo

El set de Masterchef Celebrity Argentina 2025/26 fue testigo de un momento de profunda emotividad durante su emisión número 76. Lo que comenzó como un desafío técnico de alta complejidad para los participantes, terminó convirtiéndose en la confirmación pública de una reconciliación que parecía imposible años atrás. Evangelina Anderson, una de las figuras centrales de esta edición, protagonizó un gesto que no solo conmovió al jurado, sino que puso de manifiesto el sólido vínculo que hoy la une a la conductora del ciclo, Wanda Nara, y a sus respectivas familias.