El conmovedor gesto que Evangelina Anderson tuvo con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: qué hizo
Durante la última emisión de Masterchef Celebrity, la modelo conmovió a la conductora al homenajear a sus hijas en su plato. Los detalles del gran gesto.
El set de Masterchef Celebrity Argentina 2025/26 fue testigo de un momento de profunda emotividad durante su emisión número 76. Lo que comenzó como un desafío técnico de alta complejidad para los participantes, terminó convirtiéndose en la confirmación pública de una reconciliación que parecía imposible años atrás. Evangelina Anderson, una de las figuras centrales de esta edición, protagonizó un gesto que no solo conmovió al jurado, sino que puso de manifiesto el sólido vínculo que hoy la une a la conductora del ciclo, Wanda Nara, y a sus respectivas familias.
Tras enfrentar la difícil prueba de observar el desposte de una res en el estudio, la modelo presentó ante los especialistas una brochette de entraña acompañada por papas aplastadas y una ensalada tabule. Sin embargo, lo más llamativo no fue la técnica gastronómica, sino el nombre con el que bautizó su creación: “FLIE”. Este término resultó ser un ingenioso juego de palabras que fusiona la abreviatura de "familia" con las iniciales de las hijas menores de ambas protagonistas: Francesca, Lola, Isabella y Emma.
Al momento de justificar su elección frente al estrado y ante la mirada atenta de Nara, Anderson no ocultó su afecto por el clan de la conductora. La participante explicó el significado emocional detrás de su plato con palabras contundentes: “Es en honor a mis dos hijas y a sus amiguitas. Mis hijas y las de Wanda se aman, son como hermanas y ellas para mí son mis sobrinas”.
Esta cercanía actual es el resultado de un proceso de maduración y coincidencias familiares. El acercamiento inicial se produjo gracias a que sus hijos mayores, Bastian Demichelis y Valentino López, comparten su formación deportiva en las categorías inferiores de River Plate. Esa conexión juvenil derivó en una amistad profunda entre las niñas más pequeñas, lo que finalmente logró sepultar décadas de conflictos mediáticos entre sus madres.
Para comprender la magnitud de este gesto, es necesario recordar que la relación entre ambas se rompió abruptamente a mediados de los años 2000. Aunque en sus inicios se presentaban ante el público como "primas" y compartían una amistad cercana, un escándalo en Villa Carlos Paz dinamitó el vínculo. El conflicto estalló cuando Evangelina sostuvo que Maxi López, pareja de Wanda en aquel entonces, había intentado pretenderla.
Aquella chispa dio paso a años de enfrentamientos legales, cartas documento y declaraciones cruzadas en la prensa. No obstante, el presente en Masterchef y el crecimiento de sus hijos han logrado lo que antes parecía una utopía. Hoy, la rivalidad ha quedado en el pasado, dando paso a una convivencia armónica donde las indirectas fueron reemplazadas por homenajes culinarios y un sentimiento de familia compartida.
