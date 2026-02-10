A qué hora ver la gala de MasterChef Celebrity hoy martes: el particular desafío para los participantes
El certamen culinario de Telefe se pone cada vez más difícil para los concursantes. Enterate acá el plato que deberán preparar hoy.
Este lunes, MasterChef Celebrity (Telefe) vivió una de sus emisiones más conmovedoras con la salida de Miguel Ángel Rodríguez. En una gala donde la exigencia técnica no dio tregua, el carismático actor quedó fuera de juego al no alcanzar los estándares del jurado, marcando una pérdida sensible para el certamen debido a su calidez y trayectoria.
El desafío final giró en torno a un producto de lujo: la centolla. Rodríguez decidió jugársela con un risotto, pero el proceso fue una carrera contra los obstáculos. El tiempo se volvió su principal enemigo, al punto de que necesitó el apoyo de La Joaqui en los últimos segundos para poder presentar su plato antes del cierre del cronómetro.
Con devoluciones deplorables, el reconocido actor debió abandonar el certamen, que este martes sigue su curso con un desafío muy pecular: "Se van a enfrentar a ingredientes únicos que los van a sacar totalmente de sus rutinas", adelantó Germán Martitegui, para dar lugar a una fuente de grillos.
De esta manera, habrá que ver qué participantes resultan ser más ingeniosos a la hora de cocinar con bichos.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quiénes continúan en carrera en MasterChef Celebrity
Emilia Attias (reingresó en el repechaje).
Maxi López.
Agustín "Cachete" Sierra.
Andy Chango.
Gastón "El Chino" Leunis.
Claudio "El Turco" Husaín.
Evangelina Anderson.
Ian Lucas.
Sofía "La Reini" Gonet.
La Joaqui.
Susana Roccasalvo.
Marixa Balli (quien quedó en el "mano a mano" final contra Miguel Ángel, pero fue salvada).
