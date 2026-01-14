Fuerte discusión de Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón en vivo: "Encima sos buchona"

En medio del caos, María Fernanda intentó apelar a la empatía profesional, pidiéndole a su colega que entendiera su enojo ante las críticas a su trayectoria. "La opinión la respeto. Lo que no respeto es que de Brito quiera descalificar mi trabajo porque a vos no te gustaría que te lo hagan. Ponete en mi lugar", sentenció la actriz, pero la respuesta de Cinthia fue una sola: "Vos no sos más que yo".

Del debate profesional al "buchoneo" de WhatsApp

El clima terminó de romperse cuando Fernández sacó a relucir viejos conflictos económicos y desplantes que habrían ocurrido en programas anteriores. Le recordó a Callejón su enojo por los comentarios sobre su salario: "Vos te calentaste cuando nosotros opinamos sobre que no ibas a trabajar más por 60 mil pesos y para mí no amerita tanto". La discusión, que ya rozaba el escándalo, cerró con una advertencia casi a los gritos de Fernández: "Bueno, entonces que sea la última vez que me callás".

En los minutos finales, la pelea pasó al plano de lo personal. Cinthia invitó a su compañera a continuar la charla en los pasillos, pero Callejón rechazó la propuesta alegando tener una vida muy ocupada. Esto le dio el pie a Fernández para ventilar intimidades del equipo de trabajo: "Se nota que tenés muchas cosas que hacer porque escribís en el grupo de WhatsApp a la una de la mañana".

Ante esta infidencia, María Fernanda cerró el bloque con una frase lapidaria: "Ah, encima sos buchona". La escena no solo quedó grabada en la retina de los televidentes, sino que generó una catarata de memes y repercusiones en las redes sociales que aún continúan.