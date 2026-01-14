Fuerte discusión de Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón en vivo: "Encima sos buchona"
Durante la última emisión del programa de Moria Casán, las panelistas tuvieron una fuerte discusión que terminó en escándalo. Qué pasó.
La pantalla de El Trece se convirtió en un verdadero ring televisivo durante la última emisión de La mañana de Moria. Lo que comenzó como un debate sobre la figura de Ángel de Brito terminó en un enfrentamiento personal y sin filtros entre dos de sus panelistas, Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón. El conflicto escaló a tal punto que los gritos y los reproches personales opacaron por completo el tema original, dejando a la "One" como testigo silencioso de una pelea que no tardó en volverse tendencia.
Todo se desencadenó cuando Moria Casán notó que Cinthia Fernández no ocultaba su fastidio mientras Callejón criticaba duramente al conductor de LAM. María Fernanda acusaba a De Brito de haberle faltado el respeto sistemáticamente, tildándolo de tener actitudes descalificadoras.
Ante esto, Fernández, quien trabajó años bajo el mando del periodista, salió en su defensa de forma tajante: "Me parece que una persona opine no la convierte en un misógino ni nada por el estilo", disparó, para luego añadir: "Nosotros estamos sentados acá y opinamos de todo el mundo y también es lo que él ve y me parece que es respetable su postura. Yo lo tuve como jefe muchos años".
Un ida y vuelta de interrupciones y reclamos
La tensión aumentó cuando Callejón intentó interrumpir el descargo de su compañera para reafirmar su postura sobre el maltrato hacia las mujeres. Lejos de retroceder, Cinthia contraatacó reclamando su espacio en el panel. "La señora conductora me preguntó mi opinión y entonces yo tengo derecho a opinar. ¿Vos no me vas venir a decir cuándo voy a hablar y cuándo tengo que opinar?", cuestionó con firmeza. El cruce de palabras se volvió constante y la pelea por el aire se tornó inevitable.
"Hablo cuando quiero”, replicó Callejón, a lo que Fernández respondió acusándola de no respetar la dinámica del programa: "Yo también y vos no tenés más derecho que yo. Vos no respetás nunca a la señora conductora, ni a nosotros. Vivís interrumpiendo".
En medio del caos, María Fernanda intentó apelar a la empatía profesional, pidiéndole a su colega que entendiera su enojo ante las críticas a su trayectoria. "La opinión la respeto. Lo que no respeto es que de Brito quiera descalificar mi trabajo porque a vos no te gustaría que te lo hagan. Ponete en mi lugar", sentenció la actriz, pero la respuesta de Cinthia fue una sola: "Vos no sos más que yo".
Del debate profesional al "buchoneo" de WhatsApp
El clima terminó de romperse cuando Fernández sacó a relucir viejos conflictos económicos y desplantes que habrían ocurrido en programas anteriores. Le recordó a Callejón su enojo por los comentarios sobre su salario: "Vos te calentaste cuando nosotros opinamos sobre que no ibas a trabajar más por 60 mil pesos y para mí no amerita tanto". La discusión, que ya rozaba el escándalo, cerró con una advertencia casi a los gritos de Fernández: "Bueno, entonces que sea la última vez que me callás".
En los minutos finales, la pelea pasó al plano de lo personal. Cinthia invitó a su compañera a continuar la charla en los pasillos, pero Callejón rechazó la propuesta alegando tener una vida muy ocupada. Esto le dio el pie a Fernández para ventilar intimidades del equipo de trabajo: "Se nota que tenés muchas cosas que hacer porque escribís en el grupo de WhatsApp a la una de la mañana".
Ante esta infidencia, María Fernanda cerró el bloque con una frase lapidaria: "Ah, encima sos buchona". La escena no solo quedó grabada en la retina de los televidentes, sino que generó una catarata de memes y repercusiones en las redes sociales que aún continúan.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario