The Police acusa a Sting de quedarse con dos millones de dólares: las razones del conflicto

La defensa de Sting ante un reclamo millonario

La situación financiera de Sting cambió drásticamente en 2022, cuando decidió vender la totalidad de su catálogo a Universal por una cifra cercana a los 250 millones de dólares. Desde su entorno, la reacción ante la demanda de sus excompañeros ha sido de total rechazo. Los representantes legales del cantante sostienen que se trata de un "intento ilegítimo" de reinterpretar el acuerdo y han ido un paso más allá, sugiriendo incluso que ciertos montos ya transferidos a Summers y Copeland podrían representar un "pago en exceso".

Mientras el tribunal evalúa los argumentos de ambas partes en esta etapa previa al juicio, queda claro que la disputa legal pondrá a prueba la vigencia de contratos históricos frente a los nuevos modelos de consumo musical. Lo que está en juego no es solo una cifra millonaria, sino la interpretación definitiva de un acuerdo que, nacido en la era del vinilo, hoy debe ajustarse a los algoritmos de reproducción masiva.