The Police acusa a Sting de quedarse con dos millones de dólares: las razones del conflicto
El tribunal Superior de Londres comienza a revisar la demanda de Andy Summers y Stewart Copeland contra Sting por las ganancias. Los detalles.
La armonía musical que alguna vez definió a The Police parece haber quedado definitivamente en el pasado, reemplazada ahora por una dura batalla legal en los tribunales británicos. Este miércoles, la justicia de Londres comenzó a analizar una demanda interpuesta por el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland contra el líder y vocalista de la banda, Sting.
El eje del conflicto es el reparto de las ganancias generadas por las plataformas digitales, un terreno que los demandantes consideran que no ha sido liquidado de manera equitativa. Según los documentos a los que tuvo acceso la agencia AFP, Summers y Copeland estiman que la cifra que han dejado de percibir asciende a una suma considerable, calculando que han perdido "más de dos millones de dólares".
El proceso, iniciado formalmente a finales de 2024, tuvo su primera escala en el Tribunal Superior de Londres con una audiencia preliminar que se extiende durante este miércoles y jueves. Es importante destacar que, por el momento, ninguno de los tres músicos se ha hecho presente en la sala.
Un acuerdo de hace medio siglo en la era digital
El reclamo se fundamenta en un pacto que se remonta a los inicios de la agrupación, hace casi cincuenta años. Aquel convenio establecía que cada integrante del trío debía recibir el 15% de los derechos de autor generados por las composiciones de sus compañeros, en reconocimiento a su labor como arreglistas. Si bien Sting es el compositor principal de himnos como Roxanne o Message in a Bottle, el contrato original buscaba valorar el aporte creativo de los otros músicos, como ocurre con la icónica guitarra de Summers en Every Breath You Take.
Este trato nació de forma oral en 1977 y se pasó al papel en 1981, décadas antes de que se imaginara la existencia de Spotify o Apple Music. Aunque en 2016 los músicos volvieron a firmar un documento para cerrar viejas disputas financieras, el concepto de "streaming" no fue incluido de manera específica, lo que hoy genera interpretaciones cruzadas sobre cómo deben dividirse esos ingresos actuales.
La defensa de Sting ante un reclamo millonario
La situación financiera de Sting cambió drásticamente en 2022, cuando decidió vender la totalidad de su catálogo a Universal por una cifra cercana a los 250 millones de dólares. Desde su entorno, la reacción ante la demanda de sus excompañeros ha sido de total rechazo. Los representantes legales del cantante sostienen que se trata de un "intento ilegítimo" de reinterpretar el acuerdo y han ido un paso más allá, sugiriendo incluso que ciertos montos ya transferidos a Summers y Copeland podrían representar un "pago en exceso".
Mientras el tribunal evalúa los argumentos de ambas partes en esta etapa previa al juicio, queda claro que la disputa legal pondrá a prueba la vigencia de contratos históricos frente a los nuevos modelos de consumo musical. Lo que está en juego no es solo una cifra millonaria, sino la interpretación definitiva de un acuerdo que, nacido en la era del vinilo, hoy debe ajustarse a los algoritmos de reproducción masiva.
