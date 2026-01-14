Escándalo en Hollywood: el actor Kiefer Sutherland quedó envuelto en un grave incidente

Kiefer Sutherland 2

Hijo del recordado Donald Sutherland, Kiefer construyó su fama a fines de los años 80 y comienzos de los 90 con películas icónicas como Cuenta conmigo, The Lost Boys, Línea mortal y Cuestión de honor. Sin embargo, su consagración definitiva llegó en los 2000 con la serie 24, donde interpretó al agente Jack Bauer, un rol que le valió un Emmy y un Globo de Oro y lo convirtió en un ícono de la televisión de acción.

El violento episodio en Hollywood contrasta con la imagen pública del actor y reabre el debate sobre los excesos y la exposición de las celebridades. Por ahora, el caso sigue su curso judicial y suma un nuevo capítulo oscuro a la historia reciente de una estrella que, hasta hace poco, caminaba por la alfombra roja.