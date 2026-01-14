Escándalo en Hollywood: el actor Kiefer Sutherland quedó envuelto en un grave incidente
Fue detenido tras protagonizar un violento episodio con un chofer de una aplicación de viajes en el corazón de Los Ángeles, horas después de los Globos de Oro.
Una noche que debía ser de festejos y glamour terminó con sirenas, esposas y una ficha policial. Kiefer Sutherland, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, fue arrestado en pleno centro de Los Ángeles luego de protagonizar un violento episodio con un chofer de una aplicación de transporte. El hecho ocurrió pocas horas después de la ceremonia de los Premios Globos de Oro 2026 y rápidamente se transformó en un escándalo que sacudió a la industria del entretenimiento.
Según informaron fuentes oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles, el actor tomó un vehículo de Uber tras finalizar la gala del domingo por la noche. Por motivos que aún se investigan, la situación dentro del auto escaló en tensión y terminó con una agresión física hacia el conductor. El incidente tuvo lugar en una de las zonas más transitadas de la ciudad, en la intersección de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue, un punto emblemático de Hollywood.
“El sospechoso, posteriormente identificado como Kiefer Sutherland, ingresó a un vehículo de viaje compartido, agredió físicamente al conductor y realizó amenazas criminales hacia esta persona”, detalló el vocero policial Kevin Terzes en declaraciones a NBC News. A pesar del ataque, el chofer no sufrió lesiones que requirieran atención médica, aunque la causa penal sigue abierta y bajo investigación.
El actor fue trasladado a una comisaría pasadas las cuatro de la madrugada del lunes, donde quedó detenido durante varias horas. De acuerdo a la información difundida por TMZ, Sutherland debió abonar una fianza de 50 mil dólares para recuperar la libertad, trámite que se concretó recién siete horas después de su arresto. Hasta el momento, ni el intérprete ni su entorno emitieron comunicados oficiales ni respondieron a las consultas de la prensa especializada.
La Justicia fijó una fecha clave para el avance del proceso: el próximo 2 de febrero, Sutherland deberá presentarse ante los tribunales para prestar declaración. Mientras tanto, el episodio vuelve a poner el foco sobre una figura de larga trayectoria que supo combinar prestigio artístico con episodios polémicos a lo largo de su carrera.
Hijo del recordado Donald Sutherland, Kiefer construyó su fama a fines de los años 80 y comienzos de los 90 con películas icónicas como Cuenta conmigo, The Lost Boys, Línea mortal y Cuestión de honor. Sin embargo, su consagración definitiva llegó en los 2000 con la serie 24, donde interpretó al agente Jack Bauer, un rol que le valió un Emmy y un Globo de Oro y lo convirtió en un ícono de la televisión de acción.
El violento episodio en Hollywood contrasta con la imagen pública del actor y reabre el debate sobre los excesos y la exposición de las celebridades. Por ahora, el caso sigue su curso judicial y suma un nuevo capítulo oscuro a la historia reciente de una estrella que, hasta hace poco, caminaba por la alfombra roja.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario