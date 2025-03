Fuerte discusión entre Sol Pérez y Gastón Trezeguet en Gran Hermano: qué pasó

Sin embargo, Sol opinó lo contrario y disparó: "A mí nadie me exige todos los días de mi vida, que yo me siente y diga que soy heterosexual".

"¿Por qué todo el tiempo se le exige a la gente que diga si es homosexual, bisexual, pansexual?", siguió la panelista enojada. "Me parece que no estás entendiendo. Yo no le exijo que diga nada", le respondió Gastón.

"Primero eso me parece un loco total y después él se puede vestir como quiera y como tenga ganas y no por eso tiene que salir a decir quién le gusta o no le gusta. A mí me parece que atrasa la discusión, libertad total loco", remarcó furiosa.

El ida y vuelta provocó la intervención de Santiago del Moro, quien decidió cerrar el debate y respaldó la posición de Pérez. “Él se puede vestir como quiera, como tenga ganas y se sienta feliz. Y no por eso tiene que salir a decir quién le gusta o no le gusta. A mí me parece que atrasa la discusión, o sea, libertad total, loco”, expresó la modelo, marcando un límite y solicitando respeto en los comentarios hacia Ulises Apóstolo.

¿Qué dijo el comunicado de Gran hermano sobre la polémica de Bati Larrivey y Luciana Martínez?

La voz de Gran Hermano expresó al aire frente a todos los participantes: "Es natural que luego de muchos días de convivencia se creen vínculos entre ustedes. Amistad, compañerismo e incluso conexiones en los que la atracción dice presente. Yo aliento y celebro ese tipo de relaciones. La galantería y piropo, o también los comentarios en donde asoman el doble sentido no tienen nada de objetables si ambas partes están de acuerdo, aceptando juntos el conocido juego de la seducción. Pero la cuestión cambia sustancialmente si una persona expresa su incomodidad".

Para cerrar el tema, la producción le dijo a Luciana Martínez: "Pero quiero decir algo, Luciana. Y me gustaría que todos prestaran atención. Quiero recordar que mi casa, al igual que en la vida, están permitidos todo tipo de vínculos y repito: los aliento y celebro siempre y cuando cuenten con la aceptación y consentimiento de las partes involucradas. Entiendo que hay límites que no deben cruzarse si alguien dice que no. Estaré atento a que no sobrepasen las reglas del respeto porque no pueden convertir una relación sana y placentera a algo que me obligue a proceder con severidad".