Fuerte enfrentamiento entre Luis Ventura y Pilar Smith por APTRA: "La decisión está tomada"

Además, la conductora explicó su ausencia en una reunión clave y vinculó la decisión a esa situación: “La verdad que todo parece que es culpa de haberme tomado cuatro días de descanso porque me tengo que preparar con todo para mi trabajo en enero en LAM. Yo mandé un mail explicando que solo me iba cuatro días a la comisión directiva. Mi abogada lo va a presentar en la apelación y también tengo el mensaje de Luis Ventura diciendo que no había problema porque no se iba a definir nada”.