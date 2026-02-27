Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los salvados y cómo quedó la placa de nominados del reality

Carmiña: Fue la primera jugadora en enterarse de que continúa en la competencia.

Pincoya: Al conocer la noticia, entró a la casa celebrando y agradeció entre lágrimas: "Estoy súper contenta. Ya estaba preparada y dije ‘me voy’. Muchas gracias a la gente que me apoyó afuera".

Manu: Fue el último salvado de la noche, quien festejó eufórico su permanencia en la casa más famosa.

Cómo quedó la placa definitiva para el lunes

Embed - Salvados: Carmiña, Pincoya y Manu bajaron de la placa de nominados

Tras la salvación de este trío, cinco jugadores continúan en la cuerda floja. A partir de ahora, la modalidad de elección cambia drásticamente: el voto del público pasa a ser negativo. Esto significa que los televidentes deberán votar por quién quieren que abandone el certamen de manera definitiva.