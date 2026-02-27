Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los salvados y cómo quedó la placa de nominados del reality
Tras las primeras 24 horas de votación positiva del público, tres participantes de Gran Hermano salieron de la placa. Conocé quiénes continúan en riesgo.
La primera gala de salvación trajo grandes sorpresas y mucha emoción. Este jueves por la noche, Santiago del Moro reveló los resultados parciales de la votación positiva del público en Gran Hermano Generación Dorada, permitiendo que tres jugadores muy apoyados abandonen la temida zona de riesgo y aseguren su estadía en el reality.
Quiénes fueron los primeros salvados de Gran Hermano
Según la nueva dinámica explicada por el conductor, la placa inicial compuesta por ocho nominados tuvo una primera instancia de 24 horas con voto exclusivamente positivo. Los tres hermanitos que mayor apoyo cosecharon por parte de la audiencia lograron desarmar sus valijas y regresar con sus compañeros:
Carmiña: Fue la primera jugadora en enterarse de que continúa en la competencia.
Pincoya: Al conocer la noticia, entró a la casa celebrando y agradeció entre lágrimas: "Estoy súper contenta. Ya estaba preparada y dije ‘me voy’. Muchas gracias a la gente que me apoyó afuera".
Manu: Fue el último salvado de la noche, quien festejó eufórico su permanencia en la casa más famosa.
Cómo quedó la placa definitiva para el lunes
Tras la salvación de este trío, cinco jugadores continúan en la cuerda floja. A partir de ahora, la modalidad de elección cambia drásticamente: el voto del público pasa a ser negativo. Esto significa que los televidentes deberán votar por quién quieren que abandone el certamen de manera definitiva.
Los nominados que siguen en carrera hacia la gala de eliminación del próximo lunes 2 de marzo son:
Brian
Lucero
Zilli
Emanuel
Solange
