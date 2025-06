Fuerte interna en "La Cena de los Tontos": Mike Amigorena podría abandonar la obra

La obra, protagonizada por Amigorena, Martín Bossi y Laurita Fernández, se convirtió en uno de los grandes éxitos del teatro comercial desde su estreno. Sin embargo, el buen momento artístico no se replica en los camarines. “La situación empeoró con el correr de los meses. Me hablan de problemas de egos no resueltos”, expresó Etchegoyen.