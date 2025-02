Fuerte pelea de Katia con sus compañeros en Gran Hermano por robar cigarrillos

Esta idea surgió después de que la mayoría pase por el kiosco y eligieran un super banquete, pero no tenía puchos, lo que los llevó a pensar en otras opciones para que todos estén contentos con la decisión.

A raiz de esto, Katia fue acusada de no repartir los cigarrillos de un atado y Lucía no dudó en confrontar a su compañera. “Me parece una actitud de mier…, te di uno de 20 y vos me diste 13. Básicamente me cag…” , le dijo Luchi a Katia.

“Me pone mal tu actitud de mala persona. Quedás como una zorrita” , insistió la cantante. “¿Sabes cuántas cosas están mal?”, contestó la motoquera, que inmediatamente comenzó a discutir con Gabriela.

Mientras escuchaba a sus compañeras reclamarle las actitudes que tuvo, la oriunda de La Matanza comenzó a reírse e ignorar lo que decían. “Yo no vine a hacer amigos” , declaró Katia.

La Tana también se enfrentó con "Bati", a quien le justificó su individualismo y su decisión de no hacer un aporte completo al fondo común de puchos de la casa de Gran Hermano.

Quiénes son los nominados de Gran Hermano

Después de una semana más que picante, los participantes pasaron por el confesionario y votaron para conformar la placa de nominados:

Sandra

Renato

Juan Pablo

Katia

Eugenia

Gabriela

Uno de estos seis jugadores será el elegido por el público para abandonar la casa el próximo lunes en una nueva gala de eliminación.