Fuerte relato de Victoria Vannucci sobre la violencia de Matías Garfunkel: "Está enfermo"

"Todo esto empezó el viernes. Mi hijo me pidió si le podía comprar ropa de invierno al padre. Matías me dice que quería comprar una marca internacional, que es muy cara y yo no podía pagar, ahí empezó su brote psicótico", detalló.

"Mis hijos han tenido que presenciar que su padre diga que se iba a suicidar. Dice que si no está cerca de mí, amenaza con suicidarse", agregó.

En ese sentido, Vannucci comentó que la Justicia de Estados Unidos ratificó la restricción perimetral para protegerla. "Recién me llamaron para informarme que entendieron la perimetral", advirtió.

A pesar de toda la situación que atravesó y del daño que le causó, Victoria confesó que no puede dejar solo a su ex pareja. "Todos en su familia lo dejaron de lado. Yo no puedo dejarlo abandonado como un homelesss", acotó.

"Es un hombre enfermo y trato de priorizar a mis hijos, son chicos y sé lo mucho que lo aprecian", remarcó.

"Tengo asistencia terapéutica. Quiero enfocarme en cuidar a mis hijos, que son mi prioridad", enfatizó.

Detuvieron a Matías Garfunkel tras las agresiones contra Victoria Vanucci

Durante los últimos días, se dio a conocer la terrible situación de violencia que estaba viviendo Victoria Vanucci con Matías Garfunkel. En un primer momento, el empresario usó su cuenta de X (ex Twitter), para disparar fuertemente contra su ex esposa.

A raíz de esto, en las últimas horas, Victoria Vanucci publicó varios videos donde se ve a su ex marido, Matias Garfunkel, desencajado y violento. Además, la preocupación fue mayor cuando se supo que los hijos que tienen en común estaban presenciando toda la situación. Ella lo denunció por maltrato en las redes y llamó reiteradas veces a la policía y dijo que iba a comunicarse con el equipo psiquiátrico que lo atiende para pedir que lo internen.

Finalmente, la chef impactó el sábado a sus seguidores por haberse fotografiado desde una clínica. Así mostró que fue internada de urgencia y aseguró haber sido atacada por el empresario en la noche anterior. "En el día de ayer me golpeó la cabeza lo cual causó concussion head injury. Mientras otros difaman, mienten .. yo muestro pruebas .Me duele el corazón más que la cabeza!", expresó en las redes.

Luego siguió compartiendo historias y mostró que Garfunkel fue detenido y que iba a ser derivado a una internación psiquiátrica. Ambos residen en Estados Unidos y tienen hijos en común.

"Preso en la cárcel de park city y de ahí al instituto psiquiátrico por orden médica. Por más dolor por mis hijos y mi misma digo Basta! Entiendo perfectamente a las mujeres en mi situación, entiendo que me manipuló durante años con sus enfermedades y demás.. tengo tanto para aprender.. cuando uno quiere ver feliz a un hijo hace cualquier cosa. Mi error fue no hacer esto hace años! Mis hijos están conmigo y bien y estamos arrancando un tratamiento terapéutico los 3 para sanar!", escribió en sus redes Victoria.