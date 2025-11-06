Fuerte shipeo: el misterioso ramo de flores que involucra a Zaira Nara y Bauletti
Las declaraciones en plena transmisión de streaming y la contundente respuesta de Wanda reavivaron las especulaciones sobre el momento amoroso que atraviesa la modelo.
Las redes sociales volvieron a ponerse picantes con una historia que combina rumores, mensajes en clave y un toque de ironía. En medio de un clima digital encendido, Zaira Nara quedó nuevamente en el centro de la atención pública por las versiones que la vinculan sentimentalmente con el streamer Bauletti. Los cruces entre ambos, lejos de pasar desapercibidos, avivaron la curiosidad de miles de usuarios.
La chispa inicial se encendió con un intercambio que no tardó en viralizarse. Santiago Baietti, conocido como Bauletti, escribió sin filtro: “Usá la remera o me enojo”. La respuesta de Zaira Nara no se hizo esperar: “Sos de enojo fácil últimamente”. El diálogo, centrado en una remera con el rostro del streamer, se transformó en el nuevo episodio de un juego público lleno de insinuaciones.
Pero el ida y vuelta tomó otra dimensión cuando Wanda Nara intervino con su estilo inconfundible. La mediática lanzó una frase que rápidamente recorrió los portales: “Si blanquean, ya lo autorizo a venir al asado del domingo familiar”. La respuesta de Zaira, igualmente ingeniosa, no se hizo esperar: “Primero tenemos la comunión el sábado”, dejando claro que los compromisos familiares siguen siendo prioridad.
Días después, la modelo volvió a mostrarse públicamente junto a su ex pareja, Jakob Von Plessen, en un contexto muy diferente. Ambos coincidieron en la Primera Comunión de Malaika, la hija que comparten, y mostraron una imagen de unidad familiar que sorprendió a muchos. La pareja, separada desde 2022, recibió elogios por mantener una relación basada en el respeto y la madurez.
El foco, sin embargo, volvió a cambiar de dirección con una nueva publicación en el perfil de Zaira Nara. Una foto de un ramo de flores sin remitente generó un sinfín de teorías y comentarios. En la imagen, capturada frente a un espejo, el misterioso obsequio se convirtió en el protagonista absoluto del día.
En pleno auge de especulaciones, Bauletti volvió a referirse al tema durante una transmisión en vivo. Entre risas, soltó una frase que disparó nuevas sospechas: “No te das cuenta lo que es mi cuenta”, dando a entender que el ramo podría haber sido suyo. Y con ironía agregó: “Mañana me voy a anotar en Mercado Crédito”. Aunque luego aclaró que nunca afirmó ser el autor del regalo, el público ya había unido los puntos.
Desde entonces, las redes se transformaron en un terreno fértil para todo tipo de teorías. Cada guiño, cada frase o gesto entre los protagonistas alimenta el misterio sobre si realmente existe algo más que amistad entre ellos. Por ahora, nada está confirmado, pero los seguidores permanecen atentos a cada movimiento.
Mientras tanto, Zaira Nara aprovecha su presente de estar "suelta y soltera", en una conversación con Nati Jota, la modelo se refirió con humor a su nueva etapa tras separarse de Facundo Pieres: “Yo realmente nunca estuve soltera como ahora. O sea, creo que es un momento récord de soltería en mi vida. O sea, ahora estoy soltera y lo vengo sosteniendo bárbaro desde, ponele desde abril, mayo”.
