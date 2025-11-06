Fuerte shipeo: el misterioso ramo de flores que involucra a Zaira Nara y Bauletti

Zaira Nara y un ramo de flores

En pleno auge de especulaciones, Bauletti volvió a referirse al tema durante una transmisión en vivo. Entre risas, soltó una frase que disparó nuevas sospechas: “No te das cuenta lo que es mi cuenta”, dando a entender que el ramo podría haber sido suyo. Y con ironía agregó: “Mañana me voy a anotar en Mercado Crédito”. Aunque luego aclaró que nunca afirmó ser el autor del regalo, el público ya había unido los puntos.

Desde entonces, las redes se transformaron en un terreno fértil para todo tipo de teorías. Cada guiño, cada frase o gesto entre los protagonistas alimenta el misterio sobre si realmente existe algo más que amistad entre ellos. Por ahora, nada está confirmado, pero los seguidores permanecen atentos a cada movimiento.

Mientras tanto, Zaira Nara aprovecha su presente de estar "suelta y soltera", en una conversación con Nati Jota, la modelo se refirió con humor a su nueva etapa tras separarse de Facundo Pieres: “Yo realmente nunca estuve soltera como ahora. O sea, creo que es un momento récord de soltería en mi vida. O sea, ahora estoy soltera y lo vengo sosteniendo bárbaro desde, ponele desde abril, mayo”.