Virginia Gallardo cruzó a Martita Fort y defendió su carrera política: "No le debo nada a nadie"
La flamante diputada respondió a las acusaciones de la hija de Ricardo Fort y aseguró que sus logros son fruto de su propio esfuerzo, no de su pasado mediático.
Virginia Gallardo volvió a estar en el centro de la escena mediática luego de que Marta Fort, hija del recordado empresario chocolatero, la cuestionara públicamente por compartir una foto junto a Ricardo Fort durante su campaña electoral. La ahora diputada nacional por Corrientes, visiblemente molesta, decidió responder y aclarar los motivos detrás de su publicación, desmintiendo además las declaraciones de la joven heredera.
En diálogo con Desayuno Americano, programa que se emite por la pantalla de América TV, Gallardo explicó que la imagen fue un simple recuerdo y no una estrategia para atraer votos. “Subí una sola foto y recibí un ataque masivo. Parece que mi candidatura se la debo a Ricardo, como si en 15 años no hubiera hecho nada”, expresó con tono firme.
La legisladora insistió en que su recorrido profesional y político fue independiente del vínculo que mantuvo en el pasado con el mediático. La correntina, quien recientemente obtuvo una banca en la Cámara de Diputados, lamentó que se intente reducir su éxito a su vida privada.
“Siempre buscan un motivo para desmerecer lo que una logra. Me dicen que estoy acá porque represento al presidente o porque fui pareja de Ricardo, pero hace dos décadas que trabajo sin parar. No me regalaron nada”, señaló.
Gallardo también se mostró dolida por la manera en que Marta Fort decidió expresarse: “Si tiene algo que decirme, puede llamarme. Nunca levantaron el teléfono. Prefieren hablar por los medios y seguir alimentando cosas del pasado que ya fueron”. Además, desmintió los dichos de la joven respecto a su ausencia en el homenaje televisivo al empresario. “Ya lo expliqué. No quise estar porque no me parecía necesario volver sobre lo mismo. Cada uno sabe qué relación tuvo con Ricardo”, afirmó.
En el tramo final de la entrevista, cerró con un mensaje conciliador, aunque sin dejar de marcar su postura. “No tengo nada contra nadie. Solo quiero que entendamos que estar en los medios o en política no es fácil. He recibido insultos y agravios de todo tipo, pero sigo adelante. Trabajo por el país que queremos construir. Que cada uno hable desde su lugar, yo ya no tengo más que explicar”.
