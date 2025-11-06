Virginia Gallardo cruzó a Martita Fort y defendió su carrera política: "No le debo nada a nadie"

En el tramo final de la entrevista, cerró con un mensaje conciliador, aunque sin dejar de marcar su postura. “No tengo nada contra nadie. Solo quiero que entendamos que estar en los medios o en política no es fácil. He recibido insultos y agravios de todo tipo, pero sigo adelante. Trabajo por el país que queremos construir. Que cada uno hable desde su lugar, yo ya no tengo más que explicar”.

