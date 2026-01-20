Revelan que Luciano Castro está arrepentido: "Me mandé una cagada y perdí al amor de mi vida"

En medio de una seguidilla de escándalos mediáticos que volvieron a colocar a Luciano Castro en el centro de la escena, fue Pía Shaw quien aportó un dato clave desde el living de A la Barbarossa. La periodista reveló que habló directamente con el actor para conocer su versión de los hechos y que, lejos de esquivar el tema, Castro se mostró sincero y golpeado por la situación. Según contó al aire, el protagonista de tantas ficciones exitosas no intentó justificarse ni minimizar lo ocurrido y lanzó una frase tan cruda como contundente sobre su infidelidad y la posterior ruptura con Griselda Siciliani: “Me mandé una gran cagada, perdí al amor de mi vida”. La declaración resonó con fuerza y terminó de confirmar el clima de arrepentimiento que rodea al actor en este momento personal.