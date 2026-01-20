Revelan que Luciano Castro está arrepentido: "Me mandé una cagada y perdí al amor de mi vida"
En medio de los rumores de infidelidad y el escándalo mediático, Pía Shaw reveló la contundente confesión que el actor le hizo sobre la ruptura con la actriz y el profundo arrepentimiento que atraviesa.
En medio de una seguidilla de escándalos mediáticos que volvieron a colocar a Luciano Castro en el centro de la escena, fue Pía Shaw quien aportó un dato clave desde el living de A la Barbarossa. La periodista reveló que habló directamente con el actor para conocer su versión de los hechos y que, lejos de esquivar el tema, Castro se mostró sincero y golpeado por la situación. Según contó al aire, el protagonista de tantas ficciones exitosas no intentó justificarse ni minimizar lo ocurrido y lanzó una frase tan cruda como contundente sobre su infidelidad y la posterior ruptura con Griselda Siciliani: “Me mandé una gran cagada, perdí al amor de mi vida”. La declaración resonó con fuerza y terminó de confirmar el clima de arrepentimiento que rodea al actor en este momento personal.
La confesión llega después de una semana atravesada por rumores, versiones cruzadas y testimonios públicos de otras mujeres que terminaron de dinamitar la relación. Tras ese vendaval mediático, Luciano Castro y Griselda Siciliani decidieron separarse y, según trascendió, fue la actriz quien tomó la determinación de poner punto final al vínculo. Las apariciones públicas, las declaraciones indirectas y el ruido generado alrededor de la vida privada del actor habrían sido determinantes para que ella eligiera dar un paso al costado. Castro, en ese contexto, no habría tenido margen para negociar y terminó aceptando una ruptura que hoy reconoce como una de las decisiones más dolorosas de su vida.
Actualmente, ambos atraviesan el duelo de la separación en distintos puntos del país. Luciano Castro se encuentra en Mar del Plata, donde cumple compromisos laborales, mientras que Griselda Siciliani permanece en Buenos Aires, rodeada de su círculo íntimo. La distancia física funciona también como una forma de tomar aire y procesar lo ocurrido. Desde el entorno de la expareja calificaron la ruptura como “oficial”, aunque nadie se anima a asegurar que se trate de un cierre definitivo. En el mundo del espectáculo, donde las reconciliaciones suelen ser tan ruidosas como las separaciones, la historia todavía parece abierta.
