Los memes y las reacciones de la versión de Ángel de Brito sobre Riquelme: "Muy sexual"

La viralización alcanzó un nuevo pico cuando de Brito involucró a su propio panel: “Eso ha pasado con una angelita. Hay una angelita que se lo masticó a Riquelme. Muy sexual“. La frase, replicada sin contexto en miles de publicaciones, se transformó en materia prima para memes que ironizaron sobre el detrás de escena de la televisión y el cruce permanente entre farándula y fútbol. El remate no se quedó atrás: “Salió con dos angelitas. Acá ya me recuerda a la otra”.