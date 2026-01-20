Los memes y las reacciones de la versión de Ángel de Brito sobre Riquelme: "Muy sexual"
Las explosivas declaraciones del conductor sobre el presidente de Boca no solo sacudieron al espectáculo, sino que se transformaron en tendencia con bromas y parodias virales.
La versión que Ángel de Brito lanzó sobre Juan Román Riquelme no tardó en cruzar la frontera del chimento televisivo para convertirse en un verdadero fenómeno en redes sociales. Lo que comenzó como un relato cargado de picardía y detalles íntimos terminó alimentando una catarata de memes que mezclaron fútbol, espectáculo y humor ácido, con el presidente de Boca Juniors como protagonista involuntario.
Todo se disparó cuando el conductor puso el tema sobre la mesa y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Están todos hablando del romance de Riquelme con Julieta Ortega“. A partir de allí, las redes comenzaron a amplificar cada fragmento del relato, especialmente aquellos vinculados al supuesto método de seducción del ídolo xeneize. Las aclaraciones posteriores de la actriz, quien negó públicamente estar en una relación, no frenaron la ola de creatividad digital.
El momento que más combustible aportó al universo meme fue, sin dudas, cuando de Brito afirmó: “Él es muy de escribirle a las minas famosas por Instagram. Después pasan al WhatsApp, y ahí en el WhatsApp, ya le manda sus atributos directamente”. Lejos de bajar el tono, el conductor profundizó el relato con otro pasaje que multiplicó las reacciones: “Y no bombita, los manda así. Por ahí ves esa foto en público y después ves la misma foto con la misma ropa con el pantalón bajo“.
Esa frase se replicó en capturas, edits y parodias que jugaron con íconos de Instagram, burbujas de WhatsApp y montajes exagerados, siempre con Riquelme en el centro de la escena. El nivel de detalle fue el disparador perfecto para que los usuarios recrearan la supuesta “jugada técnica” con imágenes intervenidas, comparaciones futboleras y chistes que cruzaron lo explícito con lo absurdo.
La viralización alcanzó un nuevo pico cuando de Brito involucró a su propio panel: “Eso ha pasado con una angelita. Hay una angelita que se lo masticó a Riquelme. Muy sexual“. La frase, replicada sin contexto en miles de publicaciones, se transformó en materia prima para memes que ironizaron sobre el detrás de escena de la televisión y el cruce permanente entre farándula y fútbol. El remate no se quedó atrás: “Salió con dos angelitas. Acá ya me recuerda a la otra”.
En pocas horas, Riquelme pasó de ser tendencia por cuestiones institucionales de Boca a protagonizar bromas, hilos humorísticos y videos virales. Para muchos usuarios, el contraste entre su imagen histórica de ídolo reservado y este relato explosivo fue el principal atractivo. Así, una versión sin confirmación terminó instalada en la agenda pública, demostrando una vez más cómo el humor y los memes funcionan como amplificadores centrales del mundo del espectáculo y el deporte.
