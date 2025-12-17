Fuertes imágenes: así fue arrestado Nick Reiner tras asesinar a Rob Reiner y Michelle Singer
El hijo del director de cine y de la productora fue encontrado culpables del asesinato de sus padres. Conocé todos los detalles de su situación actual.
La comunidad de Los Ángeles se encuentra conmocionada tras la detención e imputación de Nick Reiner, de 32 años, por el presunto asesinato de sus padres: el célebre director de cine Rob Reiner (78) y la fotógrafa Michele Singer Reiner (70). El fiscal del condado, Nathan Hochman, anunció formalmente los cargos de homicidio en primer grado con la circunstancia especial de asesinatos múltiples, un caso que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento.
Los cuerpos sin vida de la pareja fueron hallados el pasado domingo en su residencia de lujo ubicada en el exclusivo barrio de Brentwood. Según los informes, el macabro descubrimiento ocurrió cuando una masajista acudió al domicilio para una cita programada. Al no recibir respuesta, contactó a Romy Reiner, hija del matrimonio, quien al ingresar a la propiedad se encontró con la violenta escena. Aunque se intentó brindar asistencia médica, se reportó que Michele falleció mientras era trasladada en ambulancia.
La relevancia social de las víctimas quedó de manifiesto con las declaraciones de la ex primera dama Michelle Obama, quien reveló que los Reiner tenían previsto compartir una cena con ella y Barack Obama apenas unas horas después del momento en que fueron hallados.
La investigación ha sumado elementos que complican la situación procesal de Nick Reiner. Cámaras de seguridad de una gasolinera lo captaron vistiendo una gorra y una mochila roja poco antes de su arresto. Asimismo, registros policiales muestran el momento en que fue interceptado por agentes de la policía de Los Ángeles en la intersección de Exposition Boulevard y Vermont Avenue, donde se entregó levantando las manos.
Fuentes policiales y medios como TMZ han señalado la brutalidad del ataque, sugiriendo que las víctimas no solo fueron apuñaladas sino también degolladas. Además, trascendió que la madrugada del domingo el sospechoso se hospedó en un hotel de Santa Mónica, donde el personal de limpieza habría encontrado restos de sangre en la cama y el baño. Respecto al arma utilizada, el fiscal Hochman confirmó el uso de un elemento punzocortante.
Sobre la gravedad del hecho, el fiscal Nathan Hochman expresó en un comunicado: “Los casos de violencia doméstica son algunos de los más difíciles y desgarradores a los que nos enfrentamos debido a la naturaleza íntima y, a menudo, brutal de los delitos”.
Nick Reiner, quien residía de forma intermitente con sus padres, arrastraba una larga batalla contra la drogodependencia iniciada a los 15 años. Esta experiencia personal fue plasmada en la película Being Charlie (2015), la cual coescribió y fue dirigida por su propio padre. En diversas entrevistas, Nick había confesado haber pasado por 18 tratamientos de desintoxicación durante su juventud.
Un posible detonante del suceso podría haber sido una fuerte disputa ocurrida recientemente. Según testigos presenciales, padre e hijo habrían mantenido un acalorado altercado durante una fiesta de Navidad organizada por el comediante Conan O'Brien, evento al que asistieron juntos poco antes de la tragedia.
Actualmente, el acusado permanece detenido sin derecho a fianza. Aunque su primera comparecencia estaba prevista para el martes, fue declarada incapaz de presentarse por razones médicas no especificadas. Su abogado, Alan Jackson, aguarda los informes de salud para proceder con la defensa.
El marco legal que enfrenta Nick Reiner es severo. Hochman detalló que los cargos actuales contemplan la cadena perpetua o incluso la pena capital. “También se le acusa específicamente de haber utilizado personalmente un arma peligrosa y mortal, concretamente un cuchillo. Estos cargos pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte”, consideró el fiscal, aunque aclaró: “Por el momento no se ha tomado ninguna decisión con respecto a la pena de muerte”.
Respecto al desarrollo de las pruebas, Hochman se mantuvo cauteloso: “En cuanto al lugar y la forma en que se encontró el arma, o se encontrará, eso será en realidad una prueba que presentaremos ante el tribunal”.
