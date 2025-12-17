Fuertes imágenes: así fue arrestado Nick Reiner tras asesinar a Rob Reiner y Michelle Singer

Sobre la gravedad del hecho, el fiscal Nathan Hochman expresó en un comunicado: “Los casos de violencia doméstica son algunos de los más difíciles y desgarradores a los que nos enfrentamos debido a la naturaleza íntima y, a menudo, brutal de los delitos”.

Nick Reiner, quien residía de forma intermitente con sus padres, arrastraba una larga batalla contra la drogodependencia iniciada a los 15 años. Esta experiencia personal fue plasmada en la película Being Charlie (2015), la cual coescribió y fue dirigida por su propio padre. En diversas entrevistas, Nick había confesado haber pasado por 18 tratamientos de desintoxicación durante su juventud.

Un posible detonante del suceso podría haber sido una fuerte disputa ocurrida recientemente. Según testigos presenciales, padre e hijo habrían mantenido un acalorado altercado durante una fiesta de Navidad organizada por el comediante Conan O'Brien, evento al que asistieron juntos poco antes de la tragedia.

Actualmente, el acusado permanece detenido sin derecho a fianza. Aunque su primera comparecencia estaba prevista para el martes, fue declarada incapaz de presentarse por razones médicas no especificadas. Su abogado, Alan Jackson, aguarda los informes de salud para proceder con la defensa.

El marco legal que enfrenta Nick Reiner es severo. Hochman detalló que los cargos actuales contemplan la cadena perpetua o incluso la pena capital. “También se le acusa específicamente de haber utilizado personalmente un arma peligrosa y mortal, concretamente un cuchillo. Estos cargos pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte”, consideró el fiscal, aunque aclaró: “Por el momento no se ha tomado ninguna decisión con respecto a la pena de muerte”.

Respecto al desarrollo de las pruebas, Hochman se mantuvo cauteloso: “En cuanto al lugar y la forma en que se encontró el arma, o se encontrará, eso será en realidad una prueba que presentaremos ante el tribunal”.