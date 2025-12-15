Así fue la llamada al 911 que alertó sobre el asesinato del cineasta Rob Reiner y a su esposa
El director y su esposa fueron hallados sin vida en su mansión de un exclusivo barrio de Los Ángeles. La policía investiga si se trató de un homicidio.
La conmoción reina en Hollywood luego de que el director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueran encontrados sin vida en su mansión del exclusivo barrio Brentwood, en la zona oeste de Los Ángeles. En las últimas horas se conocieron detalles de la llamada al 911 que alertó a la policía local.
El hecho se descubrió el domingo, cuando el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) fue convocadas al domicilio del matrimonio tras recibir un llamado solicitando asistencia médica. Cuando ingresaron a la vivienda, ubicada en el 200 de Chadbourne Avenue, encontraron los cuerpos de un hombre de 78 años y de una mujer de 68. Más tarde se confirmó que se trataba de Reiner y su esposa.
Los bomberos dieron aviso de inmediato a la policía. El audio fue filtrado en las últimas horas y publicado por el portal TMZ. Durante la llamada, realizada alrededor de las 15.30 (hora local), no se proporcionaron mayores detalles sobre lo ocurrido.
La División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) arribó al sitio minutos después y dio inicio a una investigación formal sobre las causas de la muerte. Si bien no se brindaron más detalles sobre los motivos de los fallecimientos, el mencionado portal reportó que ambos sufrieron heridas compatibles con un ataque con arma blanca.
El caso tomó un giro impactante luego de que medios estadounidenses revelaran detalles de las primeras pericias del caso, que se investiga como un homicidio: "Uno de los hijos de la pareja aparece señalado como principal sospechoso", aseguraron.
Muerte de Rob Reiner y su esposa: las primeras hipótesis
Las muertes fueron confirmadas durante la noche del domingo por familiares de Reiner, según lo documentado por el medio local Los Ángeles Times. En medio de la tragedia, el portavoz de la familia, cuya identidad no fue revelada, expresó su pesar por el fallecimiento de Rob y Michele y realizó un pedido enfático: "Privacidad en este momento de profunda conmoción".
Las autoridades indicaron que el domicilio del cineasta y su esposa "no presentaba signos de ingreso forzado". Fuentes policiales citadas por el mencionado medio confirmaron que los cuerpos del matrimonio "mostraban lesiones compatibles con apuñalamiento".
Desde entonces, detectives especializados se encuentran trabajando en la escena para recolectar pruebas y avanzar en la investigación. Mientras tanto, el foco de las pesquisas se ha centrado en Nick Reiner, de 32 años, uno de los tres hijos del matrimonio. Según consignó la revista People, él sería el "principal sospechoso del doble crimen".
El cineasta fue muy reconocido en Hollywood y estuvo al frente de históricas películas como Esto es Spinal Tap (1984), Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987), Cuando Harry conoció a Sally (1989), Misery (1990) y Cuestión de honor (1992)
Rob y Michele se conocieron cuando él dirigió el clásico Cuando Harry conoció a Sally. La pareja se casó en 1989 y tuvieron tres hijos. La mujer tenía una destacada trayectoria como fotógrafa.
