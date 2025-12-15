Así fue la llamada al 911 que alertó sobre el asesinato del cineasta Rob Reiner y a su esposa

Muerte de Rob Reiner y su esposa: las primeras hipótesis

Las muertes fueron confirmadas durante la noche del domingo por familiares de Reiner, según lo documentado por el medio local Los Ángeles Times. En medio de la tragedia, el portavoz de la familia, cuya identidad no fue revelada, expresó su pesar por el fallecimiento de Rob y Michele y realizó un pedido enfático: "Privacidad en este momento de profunda conmoción".

Las autoridades indicaron que el domicilio del cineasta y su esposa "no presentaba signos de ingreso forzado". Fuentes policiales citadas por el mencionado medio confirmaron que los cuerpos del matrimonio "mostraban lesiones compatibles con apuñalamiento".

Desde entonces, detectives especializados se encuentran trabajando en la escena para recolectar pruebas y avanzar en la investigación. Mientras tanto, el foco de las pesquisas se ha centrado en Nick Reiner, de 32 años, uno de los tres hijos del matrimonio. Según consignó la revista People, él sería el "principal sospechoso del doble crimen".

rob y nick reiner

El cineasta fue muy reconocido en Hollywood y estuvo al frente de históricas películas como Esto es Spinal Tap (1984), Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987), Cuando Harry conoció a Sally (1989), Misery (1990) y Cuestión de honor (1992)

Rob y Michele se conocieron cuando él dirigió el clásico Cuando Harry conoció a Sally. La pareja se casó en 1989 y tuvieron tres hijos. La mujer tenía una destacada trayectoria como fotógrafa.