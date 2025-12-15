Quién era Rob Reiner, el cineasta de Hollywood que fue asesinado en Los Ángeles
El director de 78 años y su esposa Michelle tenían heridas compatibles con arma blanca y sospechan que su hijo Nick fue el autor material del crimen.
El ambiente de Hollywood se encuentra conmocionado tras conocerse la noticia del trágico asesinato del influyente director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner. La pareja fue encontrada sin vida en su residencia de Los Ángeles, presentando aparentes heridas de arma blanca. Si bien la policía aún no ha confirmado públicamente la versión, medios norteamericanos informaron que su hijo, Nick, figura como el principal sospechoso del doble crimen. La investigación oficial sigue en curso.
Rob Reiner, de 78 años, era una figura esencial en la industria, con una trayectoria de más de cinco décadas como director, productor y actor. Su filmografía incluye algunos de los títulos más icónicos de Hollywood desde los años 80, tales como Cuenta conmigo (1986), Cuando Harry conoció a Sally (1989) y el thriller Misery (1990).
La historia personal y familiar de Rob Reiner
La vida personal de Reiner se cruzó con su carrera durante la filmación de la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally…, protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan. Fue en ese set donde conoció a Michele Singer, quien se desempeñaba como fotógrafa. Se casaron en 1989, el mismo año del estreno de la película, y fruto de su unión nacieron tres hijos: Nick, Romy y Jake. El cineasta también era padre de Tracy, hija de su primera esposa, la actriz y directora Penny Marshall, a quien Reiner adoptó tras su matrimonio en 1971.
Nacido en 1947 en el Bronx, Nueva York, Reiner creció en un ambiente fuertemente ligado al espectáculo, siendo hijo del comediante Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost.
El legado de Rob Reiner en televisión y el cine
Antes de consolidarse como realizador, Reiner se hizo un nombre como actor de televisión. Entre 1971 y 1979, su papel como Michael “Meathead” Stivic en la comedia All in the Family, creada por Norman Lear, lo convirtió en una figura ampliamente conocida en Estados Unidos. Este rol le valió dos premios Emmy y sirvió como trampolín para su posterior carrera como cineasta. Su última aparición como actor fue en la cuarta temporada de la serie El oso (Hulu), donde interpretó a Albert Schnur en tres episodios.
Su carrera como director se lanzó en 1984 con This Is Spinal Tap, un falso documental. A partir de allí, encadenó una serie de éxitos a finales de los 80 y principios de los 90, incluyendo La princesa prometida (1987) y Cuando Harry conoció a Sally… (1989). En 1990 dirigió Misery, y dos años después estrenó el drama judicial Algunos hombres buenos, con Jack Nicholson y Tom Cruise. Por esta última producción, fue nominado al Premio Óscar como Mejor Director en 1993.
Además, la compañía de producción Castle Rock Entertainment, que cofundó, fue responsable de numerosos éxitos, incluyendo la popular serie Seinfeld y el aclamado film The Shawshank Redemption.
Activismo demócrata y social
Más allá de su trabajo cinematográfico, Rob Reiner fue uno de los activistas demócratas más activos de la industria. Organizó constantes recaudaciones de fondos, abogó por causas progresistas y se mostró un férreo crítico de la administración de Donald Trump.
Reiner fue cofundador de la Fundación Americana para la Igualdad de Derechos, organización que lideró la campaña para revocar la Proposición 8, la norma de California que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo, según reportó Los Ángeles Times.
También encabezó la campaña por la Proposición 10, una Iniciativa para Niños y Familias de California, orientada a la creación de programas de desarrollo para la primera infancia, financiada con un impuesto a los productos de tabaco. Esta iniciativa contó con el apoyo de figuras culturales importantes como Steven Spielberg, Robin Williams y su padre, Carl Reiner.
