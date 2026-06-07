VIDEO EMOCIONANTE: Indio Solari cantó desde la eternidad con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
El homenaje a Indio Solari alcanzó su pico máximo cuando su figura virtual apareció para cantar junto a la banda ante más de 220 mil personas en el vivo.
El histórico homenaje de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia tuvo un momento de profunda emoción cuando comenzó a sonar "Encuentro con un ángel amateur". En ese instante, la imagen de Indio Solari apareció de forma virtual en las pantallas, cantando desde la eternidad para todos los presentes.
El llanto de los fans y el récord en YouTube del Indio Solari
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La transmisión en vivo logró un inmenso impacto masivo en las plataformas digitales, ya que más de 220 mil personas estuvieron viéndolo en simultáneo a través de la web. Las imágenes de la transmisión captaron a cientos de seguidores entre el público llorando desconsoladamente, cantando a los gritos y abrazándose fuertemente.
Mientras sonaban los primeros acordes, la inconfundible voz del mítico cantante inundó por completo todo el estadio chubutense. Esta esperada y emocionante aparición virtual funcionó como un gran abrazo de despedida, reafirmando claramente que su legado y su música seguirán sonando por siempre en el corazón de su pueblo.
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