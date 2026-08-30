Así fue el momento de la detención de Callejero Fino en Tigre

En medio del procedimiento, el cantante explicó a los policías cuál era el motivo por el que se encontraba en la zona. Según trascendió, aseguró que se dirigía a una quinta para participar del cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra.

Qué tiene que ver J Rei en la detención de Callejero Fino.

Sin embargo, el operativo terminó modificando por completo sus planes. El músico fue trasladado junto al otro ocupante del vehículo mientras avanza la investigación judicial.

La detención también generó incertidumbre alrededor de la agenda profesional de Callejero Fino, quien tenía compromisos laborales previstos para los próximos días. Su situación judicial podría modificar sus presentaciones mientras la Justicia define los pasos a seguir.