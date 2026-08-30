Así fue el momento de la detención de Callejero Fino en Tigre
Las cámaras de seguridad captaron el operativo en el que el cantante fue interceptado mientras circulaba junto a otro hombre.
Se conocieron las imágenes del momento en que Callejero Fino fue detenido en Tigre. El cantante fue interceptado por efectivos de la Policía Bonaerense cuando circulaba en una camioneta sin patente y el procedimiento quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.
En el video se observa cómo los efectivos detienen la Volkswagen Amarok y hacen descender a sus ocupantes. El músico permanece frente al personal policial mientras los agentes llevan adelante el operativo y revisan el vehículo.
El procedimiento tuvo lugar en la zona de Italia y la ruta 27. Callejero Fino viajaba acompañado por un hombre identificado como S. J. R., de 27 años, y la falta de la patente fue el motivo que llevó a los policías a detener la camioneta para realizar la correspondiente identificación.
Qué encontraron dentro de la camioneta de Callejero Fino
Durante la requisa, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida. El arma fue secuestrada junto con la Volkswagen Amarok y, a partir de ese hallazgo, ambos ocupantes quedaron detenidos.
Callejero Fino y su acompañante fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que deberá determinar las circunstancias en las que el arma se encontraba dentro del vehículo.
En medio del procedimiento, el cantante explicó a los policías cuál era el motivo por el que se encontraba en la zona. Según trascendió, aseguró que se dirigía a una quinta para participar del cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra.
Sin embargo, el operativo terminó modificando por completo sus planes. El músico fue trasladado junto al otro ocupante del vehículo mientras avanza la investigación judicial.
La detención también generó incertidumbre alrededor de la agenda profesional de Callejero Fino, quien tenía compromisos laborales previstos para los próximos días. Su situación judicial podría modificar sus presentaciones mientras la Justicia define los pasos a seguir.
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