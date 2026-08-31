Midachi arrasó en su regreso y sumó una sexta función en Buenos Aires
Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato extendieron la despedida tras la gran respuesta del público en Buenos Aires.
El regreso de Midachi a los escenarios porteños continúa superando expectativas. Después de una primera noche marcada por las risas, la emoción y el reencuentro con sus seguidores, el histórico trío humorístico anunció una nueva función en Buenos Aires.
Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato sumaron una sexta presentación a la serie de espectáculos previstos para celebrar su regreso y despedida de los escenarios.
La nueva función será el domingo 26 de septiembre a las 20:30, en el Teatro Gran Rex, y se incorpora a una agenda que ya logró convocar a miles de espectadores desde el anuncio de la vuelta del grupo.
El regreso de Midachi, un clásico del humor argentino
Sobre el escenario, los tres artistas recuperan la fórmula que convirtió a Midachi en uno de los grandes fenómenos del humor nacional. La propuesta combina personajes, sketches y situaciones que forman parte de la historia del trío y que vuelven a encontrarse con una generación de espectadores que los acompañó durante años.
El espectáculo también funciona como una celebración de la trayectoria compartida entre Del Sel, Brieva y Volpato, quienes decidieron volver a reunirse para reencontrarse con su público y recorrer algunos de los momentos más recordados de su carrera.
La respuesta a las primeras funciones fue determinante para extender la serie de presentaciones. Con localidades que continúan generando interés, Midachi sumó una nueva oportunidad para quienes todavía no pudieron ver en vivo el regreso del trío.
Así, la despedida de los escenarios toma cada vez más dimensión y suma una nueva fecha en uno de los teatros más emblemáticos de Buenos Aires. El 26 de septiembre, Midachi volverá a encontrarse con su público para una noche cargada de humor, nostalgia y personajes inolvidables.
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