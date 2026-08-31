Midachi arrasó en su regreso y sumó una sexta función en Buenos Aires

La respuesta a las primeras funciones fue determinante para extender la serie de presentaciones. Con localidades que continúan generando interés, Midachi sumó una nueva oportunidad para quienes todavía no pudieron ver en vivo el regreso del trío.

Así, la despedida de los escenarios toma cada vez más dimensión y suma una nueva fecha en uno de los teatros más emblemáticos de Buenos Aires. El 26 de septiembre, Midachi volverá a encontrarse con su público para una noche cargada de humor, nostalgia y personajes inolvidables.