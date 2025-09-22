Fulminante: Dua Lipa despidió a su mánager por intentar boicotear a artistas pro-Palestina
La reconocida artista tomó la decisión al respecto, tras una carta de David Levy donde habría intentado vetar a un grupo de rap en el festival de Glastonbury.
Uno de los medios en hacer trascender la noticia e, incluso, confirmarla fue DailyMail. Pero ¿qué sucedió entre Dua Lipa y su ahora exmánager David Levy? De acuerdo a lo que se informó recientemente, la artista decidió cortar lazos con su representante luego de descubrir que intentó vetar al grupo de rap irlandés Kneecap del cartel del festival de Glastonbury por su postura pro-Palestina.
La controversia estalló cuando se hizo público un correo electrónico confidencial de Levy. En el mensaje, el mánager intentaba que los organizadores del evento cancelaran la actuación de la banda Kneecap, alegando que el grupo tenía vínculos con Hezbollah y promovía ideas antisemitas. A pesar de su presión, los responsables del festival no hicieron caso a la petición y permitieron que los raperos actuaran sin problemas.
Para Dua Lipa, esta acción de su mánager fue una grave traición a sus principios. Aunque la cantante siempre ha sido una voz activa en apoyo a Palestina, sintió que Levy no solo estaba yendo en contra de la causa que ella defiende, sino también de la libertad de expresión artística. El incidente, además, amenazaba con dañar su imagen pública y la coherencia de sus propios valores.
Doble consecuencia
No fue solo Dua Lipa quien se separó de Levy. El grupo británico Massive Attack también cortó lazos con el mánager, repudiando su intento de censurar a otra banda.
La postura de Dua Lipa en el conflicto Israel-Palestina
Dua Lipa ha tomado una postura pública y activa en el conflicto israelí-palestino, mostrando un claro apoyo a la causa palestina y pidiendo un alto el fuego. Su posición se ha manifestado a través de varias acciones y declaraciones donde condenó el "genocidio israelí".
En particular, la artista compartió una publicación en Instagram con el hashtag "#AllEyesOnRafah" (Todos los ojos en Rafah), en la que escribió: "Quemar niños vivos nunca puede justificarse. El mundo entero se está movilizando para detener el genocidio israelí. Por favor, muestren su solidaridad con Gaza".
Además, ha firmado cartas abiertas y se ha unido a otras celebridades y activistas para pedir un alto el fuego humanitario y el fin de la complicidad de gobiernos como el del Reino Unido en los "horrores en Gaza".
En general, su postura está marcada por la solidaridad con el pueblo palestino y la denuncia de las acciones que considera violatorias de los derechos humanos, lo que ha generado tanto apoyo como controversia.
