Fulminante: Dua Lipa despidió a su mánager por intentar boicotear a artistas pro-Palestina

Doble consecuencia

No fue solo Dua Lipa quien se separó de Levy. El grupo británico Massive Attack también cortó lazos con el mánager, repudiando su intento de censurar a otra banda.

La postura de Dua Lipa en el conflicto Israel-Palestina

Dua Lipa ha tomado una postura pública y activa en el conflicto israelí-palestino, mostrando un claro apoyo a la causa palestina y pidiendo un alto el fuego. Su posición se ha manifestado a través de varias acciones y declaraciones donde condenó el "genocidio israelí".

En particular, la artista compartió una publicación en Instagram con el hashtag "#AllEyesOnRafah" (Todos los ojos en Rafah), en la que escribió: "Quemar niños vivos nunca puede justificarse. El mundo entero se está movilizando para detener el genocidio israelí. Por favor, muestren su solidaridad con Gaza".

Además, ha firmado cartas abiertas y se ha unido a otras celebridades y activistas para pedir un alto el fuego humanitario y el fin de la complicidad de gobiernos como el del Reino Unido en los "horrores en Gaza".

En general, su postura está marcada por la solidaridad con el pueblo palestino y la denuncia de las acciones que considera violatorias de los derechos humanos, lo que ha generado tanto apoyo como controversia.