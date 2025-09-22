Harry Styles corrió una maratón de incógnito en Berlín y rompió un récord

Este no es el primer maratón que corre el artista. En marzo de este mismo año, participó en la Maratón de Tokio, logrando un tiempo de 3 horas y 24 minutos. Al terminar la carrera de Berlín, Styles se acercó a saludar al atleta paralímpico Richard Whitehead, quien se mostró incrédulo ante la presencia del músico. “¡2.58 en Berlín con mi amigo! ¿Alguien lo conoce?”, escribió Whitehead en sus redes sociales.

harry stiles

El arte de desviar la atención

Esta no es la primera vez que el cantante intenta pasar desapercibido. En mayo de este año, en la asunción del Papa León XIV, Styles modificó su apariencia usando un bigote tupido, gorra y anteojos para pasar como un infiltrado en la Plaza de San Pedro. Sin embargo, su estrategia fue descubierta por los usuarios de las redes sociales.

A pesar de sus intentos de escapar de la fama, la presencia del cantante en el maratón generó un gran revuelo. El deporte se ha convertido en una vía de escape para él, para mantenerse en forma física y mental.