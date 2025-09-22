Harry Styles corrió una maratón de incógnito en Berlín y rompió un récord
El cantante, quien aparentemente se tomó un tiempo de la música, intentó correr de incógnito pero fue descubierto y sorprendió a todos. Los detalles.
El reconocido artista británico Harry Styles, conocido por su carrera musical y actoral, ha demostrado otra faceta de su vida al completar la Maratón de Berlín en un tiempo récord. Con el objetivo de pasar desapercibido, el cantante se inscribió con el seudónimo de "Sted Sarandos". A pesar de su intento, los fanáticos en las redes sociales pronto descubrieron su presencia.
Cincuenta y cinco mil atletas recorrieron las calles de Berlín para completar los 42 kilómetros. Styles, con el número 31261, pasó desapercibido en el inicio de la carrera, pero a medida que pasaban los minutos, los fanáticos comenzaron a filmarlo y a sacarle fotos para subirlas a las redes sociales. A pesar del asedio de sus seguidores en los últimos kilómetros, el artista se mantuvo concentrado en su objetivo.
Un logro impresionante para Harry Styles
El cantante de 31 años mantuvo un ritmo constante durante toda la carrera. Necesitó 21 minutos para llegar a los primeros cinco kilómetros y una hora y media para completar la media maratón. Con un tiempo de 2:59:13, Styles se colocó en el puesto 2241 de la clasificación general y en el 524 de su categoría.
Este no es el primer maratón que corre el artista. En marzo de este mismo año, participó en la Maratón de Tokio, logrando un tiempo de 3 horas y 24 minutos. Al terminar la carrera de Berlín, Styles se acercó a saludar al atleta paralímpico Richard Whitehead, quien se mostró incrédulo ante la presencia del músico. “¡2.58 en Berlín con mi amigo! ¿Alguien lo conoce?”, escribió Whitehead en sus redes sociales.
El arte de desviar la atención
Esta no es la primera vez que el cantante intenta pasar desapercibido. En mayo de este año, en la asunción del Papa León XIV, Styles modificó su apariencia usando un bigote tupido, gorra y anteojos para pasar como un infiltrado en la Plaza de San Pedro. Sin embargo, su estrategia fue descubierta por los usuarios de las redes sociales.
A pesar de sus intentos de escapar de la fama, la presencia del cantante en el maratón generó un gran revuelo. El deporte se ha convertido en una vía de escape para él, para mantenerse en forma física y mental.
