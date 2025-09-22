La nueva serie de Disney+ con Juli Castro y Antonella Podestá ya tiene fecha de estreno
"Playback: una somos dos" es la nueva historia infanto juvenil que tiene un toque musical. Conocé todos los detalles antes de su estreno.
Disney+ vuelve a apostar por el éxito de las series juveniles musicales con el anuncio de “Playback: una somos dos”, su nueva producción original hecha en Argentina que, recientemente se confirmó, llegará a la plataforma el próximo 29 de octubre. Con todos sus episodios disponibles para maratonear, la serie promete convertirse en la nueva obsesión de los jóvenes, siguiendo la fórmula ganadora de grandes éxitos como "Soy Luna" y "Violetta", de la mano del mismo equipo creativo.
"Playback: una somos dos" tiene como eje central la música, pero también un secreto que pondrá a prueba una gran amistad. Protagonizada por Juli Castro, Antonella Podestá y Valen G, la historia nos presenta a Emma y Camila, dos amigas que alcanzan la fama de la noche a la mañana gracias a una canción que se vuelve viral.
Pero la realidad es que el éxito esconde un truco: mientras una de ellas hace playback en los videos, la otra es la verdadera voz detrás del hit. Lo que empieza como un plan perfecto para triunfar en la industria, pronto se convierte en una mentira insostenible que amenaza con destruir todo lo que han construido juntas a lo largo de todo este tiempo.
Los fans ya pueden ir preparando el oído para el estreno, ya que los primeros tres sencillos de la serie —“Rumbo a las estrellas”, “Mala Mala” y “Bum Bum Terremoto”— ya están disponibles en todas las plataformas digitales.
A su vez, también pueden ir conociendo al elenco de la producción, el cual es tan amplio como talentoso, e incluye a figuras como Mati Spano, Valentino Petrilli, Eliam Pico, Rubén Tuesta, Felipe Colombo, Facundo Gambandé, Taina Gravier, Mey Scápola, Lorena Meritano y María Figueras, además de las participaciones especiales de Luis Roberto Guzmán y la icónica Catherine Fulop como presentadora del show.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario