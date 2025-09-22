La nueva serie de Disney+ con Juli Castro y Antonella Podestá ya tiene fecha de estreno

Disney+ vuelve a apostar por el éxito de las series juveniles musicales con el anuncio de “Playback: una somos dos”, su nueva producción original hecha en Argentina que, recientemente se confirmó, llegará a la plataforma el próximo 29 de octubre. Con todos sus episodios disponibles para maratonear, la serie promete convertirse en la nueva obsesión de los jóvenes, siguiendo la fórmula ganadora de grandes éxitos como "Soy Luna" y "Violetta", de la mano del mismo equipo creativo.