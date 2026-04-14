Furia destrozó a la producción de Gran Hermano en un nuevo reality: "Ahora puedo hablar"

Más allá de sus declaraciones polémicas, su llegada a La Cárcel de los Gemelos Dúo fue visualmente impactante. Con un atuendo minimalista compuesto por un pasamontaña rosa y pezoneras, la jugadora entró al estudio entre ovaciones. Su primer movimiento estratégico fue buscar refugio en sus compatriotas presentes en el show, Maxi Miller y Coty Romero.

Al abrazar a la correntina, dejó en claro que la competencia ya comenzó: "Tengo cosas para contarte, después charlaremos". Previamente, al reflexionar sobre su paso por la edición argentina, destacó el contexto sociopolítico que atravesó durante su encierro: “Entré un día de diciembre y salí en julio. Vivimos un cambio de gobierno, un aumento de precios muy grande y salí con mucho hate, para mí fue un montón, todo cambió”. Para ella, el éxito del formato radicó en la capacidad de cautivar a las masas: "Para la gente éramos como una especie de serie, todos los días miraban porque era algo diferente. Capturamos mucho público".