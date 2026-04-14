Furia destrozó a la producción de Gran Hermano en un nuevo reality: "Ahora puedo hablar"
Luego de varios meses de silencio, la ex participante de GH habló en La cárcel de los Gemelos Dúo sobre cómo la producción de Telefe la dejó de lado.
El universo de los programas de telerrealidad ha vuelto a sacudirse con el ingreso de Juliana "Furia" Scaglione a la competencia española La Cárcel de los Gemelos Dúo. Fiel a su estilo disruptivo, la exconcursante argentina no tardó en utilizar la vidriera europea para lanzar dardos incendiarios contra la producción del ciclo que la dio a conocer en su país natal, reavivando las sospechas sobre la transparencia de su eliminación.
Apenas se integró al nuevo grupo, Scaglione entabló una conversación con sus colegas sobre las experiencias previas en este formato. Fue allí donde aprovechó para desvincularse de la decisión del público y responsabilizar directamente a los realizadores de su salida. "A mí no me podían sacar. A mí me sacó la producción. Ahora puedo hablar porque ya no trabajo más ahí", sentenció la estratega ante la mirada atenta de sus nuevos compañeros.
El relato de Juliana se centró en la supuesta manipulación de los resultados y el manejo comercial de su figura. Según su visión, el apoyo masivo que recibía no coincidía con el resultado de la placa que la dejó fuera del juego. "Yo tenía un fandom tan grande que era casi media Nación, que todos decían, '¿cómo puede ser que con la cantidad de guita, la piba esté afuera?'", expresó, aludiendo a la inversión económica de sus seguidores en votos.
Además, Furia recordó el contraste entre su salida y la del eventual triunfador del certamen, Bautista Mascia. "Yo salí y el panel era toda gente que me venía a saludar y al ganador no fue nadie a saludarlo", aseguró, reforzando su teoría de que ella era la verdadera protagonista para la audiencia. Su crítica se volvió aún más ácida al referirse a la estrategia del canal para sostener los niveles de audiencia tras su partida: "No me dejaron llegar a la final. Tres semanas antes me sacaron. Me pusieron dos o tres tribunas con sponsors para seguirme absorbiendo plata y después me tiraron a la basura".
Incluso afirmó que su salida provocó un boicot tecnológico masivo: "A mí me dejaron entrar después a la casa porque el rating había caído y dijeron 'bueno, la metieron a Juli y capaz la gente vuelve'. Habían bajado las aplicaciones con las que se miraba el programa. Cuando salgo, la gente dio de baja DGO. Sacaron todas las suscripciones".
Más allá de sus declaraciones polémicas, su llegada a La Cárcel de los Gemelos Dúo fue visualmente impactante. Con un atuendo minimalista compuesto por un pasamontaña rosa y pezoneras, la jugadora entró al estudio entre ovaciones. Su primer movimiento estratégico fue buscar refugio en sus compatriotas presentes en el show, Maxi Miller y Coty Romero.
Al abrazar a la correntina, dejó en claro que la competencia ya comenzó: "Tengo cosas para contarte, después charlaremos". Previamente, al reflexionar sobre su paso por la edición argentina, destacó el contexto sociopolítico que atravesó durante su encierro: “Entré un día de diciembre y salí en julio. Vivimos un cambio de gobierno, un aumento de precios muy grande y salí con mucho hate, para mí fue un montón, todo cambió”. Para ella, el éxito del formato radicó en la capacidad de cautivar a las masas: "Para la gente éramos como una especie de serie, todos los días miraban porque era algo diferente. Capturamos mucho público".
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