¿Furia renuncia a Gran Hermano? La palabra de la jugadora al respecto

No obstante, en las últimas horas, Juliana mantuvo una conversación con Juan Pablo de Vigili y Luz Tito, donde reveló el motivo por el cual tomaría tan drástica decisión, si es que se trata de ella: "No voy a comer (en la mesa con todos) hasta que no se calmen con su mala onda", comenzó indicando.

Para luego agregar: "Soy como un budita, yo chupo energía. También tengo que cuidar mi energía, ya duermo un montonazo... imaginate".

En este sentido, "Devi" le señaló que hay una confusión porque "ambos lados" creen que "la quieren picar, pero nada que ver", en alusión a Chiara Mancuso y Sandra Priore, que se volvieron contrarias a la polémica participante.

"No hay problemas y están tratando de encontrar un problema, pero no. A mí no me cae nadie mal", expresó Furia.

Cabe señalar que, desde que Juliana reingresó al juego, han sucedido varias cosas en pocos días: se divieron los cuartos, siendo el de ella el "verde" que, por supuesto, lo lidera; los "nuevos" han cobrado mayor protagonismo; y Chiara y Ulises no paran de pelear, por los celos de esta primera hacia su amigo.