Festival Crudo tendrá su primera edición con una noche de rock, indie y nuevos talentos

Por su parte, Glassrows llegará con el peso de un sonido marcado por el hard rock y el glam, además de una nueva etapa artística bajo el brazo. Tras presentarse en espacios como Matienzo, Liverpool Club y Niceto Humboldt, el grupo desembarcará por primera vez en Niceto Club para adelantar material de su segundo disco de estudio, “Vertigo”.

La grilla también contará con Antea, banda pop rock nacida en 2023 e integrada por Luna Blanco, Tomás Landriel, Sofía Toledo, Luca Florentín y Daniel Gómez. El proyecto combina la potencia del rock nacional con melodías pop y una estética actual, construyendo canciones donde conviven intensidad sonora, climas sensibles y una búsqueda emocional directa.

Otra de las artistas que dirá presente será Leivit, cantante emergente de Buenos Aires que desarrolla una propuesta íntima y contemporánea, atravesada por influencias del pop, el k-pop y la música alternativa. A lo largo de su recorrido ya pasó por escenarios como Strummer, Liverpool y el Teatro El Cubo, donde realizó recientemente un show ante más de 200 personas. Actualmente tiene disponible el sencillo “If You Want My Heart” y trabaja en nuevo material.

El line up se completa con TUVE QUE, banda surgida en Buenos Aires durante 2023 con la intención de mezclar rock y pop nacional con matices de soul y funk. Integrada por Matías “Tute” Cueva, Lucas Della Maestra, Gina Calvá, Aixa “Cerissé” Frágola, Santino “Pipa” Lacolla, Gabriel Covello, Franco “Toto” Laucella y Ezequiel “Seki” Taralio, el grupo apuesta a una identidad colectiva como eje central de su propuesta.

“En un contexto donde las diferencias suelen marcar distancias, el proyecto apuesta a abrazar lo colectivo como identidad”, sostienen desde la banda, que ya cuenta con tres singles editados y su primer disco, Yo (también), disponible en plataformas digitales.

Con estilos diversos, búsquedas personales y una fuerte apuesta por el vivo, el Festival Crudo buscará instalarse como una nueva vidriera para el talento emergente argentino y una cita obligada para quienes disfrutan descubrir música antes de que explote.