Furia Scaglione irrumpió en una entrevista a su hermana Coy: "Se viene algo lindo"

La ex hermanita contó cómo es su cotideanidad tras salir del reality. “Pasé mucho tiempo encerrada. Estoy entrenando y recuperando mi vida. Soy libre de expresarme y sé que genero repercusión en todo lo que hago”, contó y luego añadió: “No puedo caminar tranquila por la calle, es una locura”.

Además, se refirió a la polémica en Uruguay, donde fue acusada de maltratar a un periodista: “Dije que no daría entrevistas y agrandaron mucho las cosas”.

Por su parte, Marcela Tauro le preguntó sobre el fin de su contrato con Telefe y Juliana respondió que la ruptura fue de común acuerdo: “Fue de común acuerdo, se rompió un contrato, nada más. Sentí que podía tomar mis propias alas. No me arrepiento, me llevé todas las miradas del programa y si bien yo sé que fui Furia de Gran Hermano, ahora soy Juliana, que es una persona común y corriente y que tiene otras posibilidades. Estoy pensando en potenciar mi lado artístico”.

Sobre su ausencia en los Martín Fierro 2024 aclaró que no esperaba ser invitada después de cortar su vínculo con Telefe, pero agradeció el gesto de Santiago del Moro, quien le dedicó el galardón.

Las propuestas laborales de Furia Scaglione

Respecto a su futuro laboral, argumentó que está abierta a nuevas oportunidades laborales y expresó su interés en proyectos que combinen lo artístico y lo deportivo, como los de Flavio Mendoza.

Laura Ubfal contó la intención de Juliana de abrir una agencia de representación y ella respondió: “Es algo muy loco, cuando me encuentro con gente y les explico que estoy abocada a mi agencia, me piden que los represente; pero bueno, es un proceso muy largo que lleva tiempo y no es tan fácil. Primero lo estoy haciendo conmigo y, si me sale bien, lo haré con los demás”.