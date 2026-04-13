Furia Scaglione revolucionó “La Cárcel de Los Gemelos Dúo” y se reencontró con Coty Romero
La ex Gran Hermano desembarcó en el reality español con una entrada impactante, declaraciones sin filtro y una alianza clara con los argentinos.
Juliana Scaglione volvió a quedar en el centro de la escena este lunes al ingresar a La Cárcel de Los Gemelos Dúo, el reality español creado por Carlos y Daniel Ramos. Su llegada no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados.
Antes de sumarse al programa, la ex participante de Gran Hermano repasó lo que significó su paso por el reality argentino y el impacto que tuvo en su vida. “Entré un día de diciembre y salí en julio. Vivimos un cambio de gobierno, un aumento de precios muy grande y salí con mucho hate, para mí fue un montón, todo cambió”, expresó.
En esa misma línea, también reflexionó sobre el fenómeno televisivo que protagonizó junto a sus compañeros: “Para la gente éramos como una especie de serie, todos los días miraban porque era algo diferente. Capturamos mucho público”.
Ya dentro del reality español, Furia apostó a una entrada fuerte, con un look provocador que incluyó pezoneras y un pasamontaña rosa, desatando gritos y festejos entre los presentes.
Pero uno de los momentos más destacados fue su reencuentro con Coty Romero, quien había ingresado el día anterior. Además, selló rápidamente su cercanía con los participantes argentinos, entre ellos Maxi Miller.
En ese contexto, la ex hermanita dejó en claro que tiene mucho por decir y adelantó que su juego no pasará desapercibido. “Tengo cosas para contarte, después charlaremos”, le dijo a Coty, marcando el inicio de lo que promete ser una participación explosiva.
Cabe destacar que minutos después de su ingreso, Coty Romero ya había dejado en claro que no pasará desapercibida: protagonizó un fuerte cruce con una de sus compañeras que terminó en gritos y tensión dentro de la casa. Este arranque explosivo suma un condimento extra al juego y pone el foco en cómo será su vínculo con Furia, una alianza que promete pero que también podría verse atravesada por conflictos desde el primer momento.
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