Furia Scaglione revolucionó “La Cárcel de Los Gemelos Dúo” y se reencontró con Coty Romero

En ese contexto, la ex hermanita dejó en claro que tiene mucho por decir y adelantó que su juego no pasará desapercibido. “Tengo cosas para contarte, después charlaremos”, le dijo a Coty, marcando el inicio de lo que promete ser una participación explosiva.

Cabe destacar que minutos después de su ingreso, Coty Romero ya había dejado en claro que no pasará desapercibida: protagonizó un fuerte cruce con una de sus compañeras que terminó en gritos y tensión dentro de la casa. Este arranque explosivo suma un condimento extra al juego y pone el foco en cómo será su vínculo con Furia, una alianza que promete pero que también podría verse atravesada por conflictos desde el primer momento.