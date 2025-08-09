Furia Scaglione se hizo otro retoque estético y en las redes la mataron

Memes y reacciones por el retoque estético de Furia

La respuesta de Furia Scaglione a las críticas por su paso por Pasapalabra: qué dijo

Furia Scaglione formó parte de una reciente emisión de Pasapalabra, lo que generó una fuerte repercusión en redes sociales. Su bajo rendimiento en el rosco no pasó desapercibido para los fans del programa quienes no tardaron en expresarse con comentarios críticos y, en algunos casos, cargados de ironía. No obstante, lo que inicialmente parecía una simple participación televisiva se transformó en un tema de debate que fue más allá, ya que varias personas también comenzaron a vincularla con una supuesta afiliación política, lo que desató aún más la polémica.

Ante la ola de comentarios negativos, la ex participante de Gran Hermano decidió hacer frente a las críticas y realizó dos contundentes descargos públicos. El primero lo compartió a través de sus redes sociales, donde dejó en claro su incomodidad ante la situación que estaba viviendo.

"Lo importante que soy, no puedo creer que de alguna manera u otra tienen que hacerme caer", comenzó la exhermanita en sus redes y agregó: "La ley primera siempre es vamos a hacerla pelota ¿Por qué? Por qué soy mujer, por qué habló, por qué tengo carisma". Con estas palabras, expresó su malestar frente a lo que percibe como un ensañamiento hacia su persona por su personalidad y exposición mediática.

Más adelante, apuntó directamente contra las acusaciones relacionadas con su supuesto posicionamiento político, haciendo referencia a ciertos comentarios que circularon en redes tras su aparición en el ciclo conducido por Iván de Pineda. "Fui a un programa, dejé ganar a mi compañero, y en las redes gentes de partidos políticos pusieron 'promedio libertario, no saben responder preguntas'", continuó Furia Scaglione y cerró: "Que me quieras meter en una rama política por qué tenes ganas de ensuciarme es un tema. Acordáte que el famoso que se mete en política termina perdiendo y yo no soy pelotuda".

Lejos de dejar el tema ahí, Furia también aprovechó su programa de streaming en Telefe para volver a hablar sobre lo ocurrido, reafirmando su postura y desmintiendo cualquier vínculo con espacios partidarios. "Yo quiero hablar de mi Pasapalabra, hoy me levanté y me quisieron meter en la política, cuando Pasapalabra es un programa de entretenimiento", afirmó, dejando en claro que su participación fue solo con un fin lúdico.

Por último, reveló que su desempeño en el juego no fue accidental ni fruto de la improvisación. Según ella, dejó ganar a Bautista Mascia, otro ex GH, con quien compartió la competencia en el rosco final. "Yo obviamente fui a que gane Bauti, el rosco lo perdí a propósito. Yo necesitaba tener un rosco flojo", explicó sobre su estrategia. Y cerró con una frase que resume su actitud despreocupada frente a las críticas: "Yo me divierto, la paso bomba y les jode que sonría, así que ahora me voy a reír más".