Netflix: la película con escenas subida de tono y bastante picantes que está en la plataforma
Esta producción se estrenó en el 2018 y se volvió una de las más elegidas durante el último tiempo en la plataforma de streming. Los detalles en la nota.
Netflix es una de las plataformas de streaming más exitosas del último tiempo. Con un amplio abanico de películas, series y documentales de gran calidad, se encarga de atrapar la atención de cientos de usuarios durante cada fin de semana, que llegan con la necesidad de relajarse y desconectar luego de una semana de trabajo o estudio.
Dentro del extenso catálogo se puede encontrar "Dry Martina", una producción que dura 95 minutos y fusiona drama y comedia. Este film se estrenó en el 2018 y narra la historia de una cantante que parecía haberlo perdido todo, pero se topa con una caballero que pone su mundo patas arriba.
Dirigida por José Manuel Sandoval y protagonizada por Antonella Costa y Patricio Contreras, actores de gran recorrido y experiencia en el mundo cinematográfico, esta película es perfecta para cerrar el finde semana de la mejor manera.
De qué trata "Dry Martina"
Martina Andrade, interpretada por Antonella Costa, atraviesa un momento complicado tras una ruptura que la dejó sin fuerzas para seguir adelante. Su voz, que antes la definía como cantante, se fue apagando con el paso del tiempo, y con ella, su entusiasmo por volver a subir al escenario.
Todo cambia cuando Francisca, una admiradora que se hace pasar por su hermana, entra inesperadamente en su vida junto a su novio César. La presencia de César despierta en Martina sensaciones intensas y confusas, que la confrontan con emociones que creía perdidas en su vida.
Reparto de "Dry Martina"
- Antonella Costa como Martina Andrade
- Patricio Contreras como Nacho
- Geraldine Neary como Francisca
- Pedro Campos como César
- Álvaro Espinoza como Juan
- Yonar Sánchez como Samuel
Tráiler de "Dry Martina"
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario