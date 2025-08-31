Furia se operó la nariz y reveló cómo le quedó: las fotos del antes y el después

El especialista también indicó que la recuperación total lleva tiempo. "Los tejidos aún están en proceso de acomodarse a su nuevo esquema nasal. Este proceso dura 1 año para los pacientes de casos secundarios", sintetizó. Furia, por su parte, se mostró contenta con el resultado parcial: “Así va quedando. ¡Paso a paso! Gracias”.

Embed - Furia Scaglione on Instagram: "JET LAG PROBLEM Thanks @dr.garone.rinoplastia así va quedando. Paso a paso! Gracias ♥ No se pierdan mis historias que se viene promo con @lanueveequipajes !!! #viajes #cambio #aura #jetlag #rinoplastia" View this post on Instagram A post shared by Furia Scaglione (@furiascaglione)

El paso de Furia por Gran Hermano estuvo marcado por su personalidad explosiva, su juego agresivo y constantes polémicas, incluyendo enfrentamientos verbales, actitudes provocadoras e incluso un intento de agresión física. A pesar de su alto perfil, Furia abandonó el reality en marzo de 2025. La ex participante argumentó que se sentía "aburrida" y que el nivel de juego no estaba a la altura de su estilo, lo que generó un intenso debate sobre su estrategia.