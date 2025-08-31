Furia se operó la nariz y reveló cómo le quedó: las fotos del antes y el después
La ex Gran Hermano se sometió a una rinoplastía para respirar mejor y recientemente se conocieron las imágenes. No te las pierdas.
Juliana "Furia" Scaglione se sometió a una rinoplastia en julio para mejorar su respiración y recientemente compartió los resultados. La exconcursante de Gran Hermano, que en su momento mostró cómo continuaba su proceso de recuperación con la nariz vendada, ahora luce un cambio notable.
En sus redes sociales, Furia había expresado su felicidad con los primeros avances de la cirugía. “Me pude destapar la nariz como me dijo el doc. Me apliqué los cornetes estos que tengo que usar ocho horas diarias hasta esta altura porque no quiero tener agujeros enormes, pero sí quiero respirar. Estoy muy feliz”, había dicho la tatuada.
El doctor Garone, cirujano a cargo de la intervención, compartió en su cuenta de Instagram los detalles de la cirugía. El profesional explicó que el caso de Furia fue complejo, ya que había sido operada con anterioridad. "Nuestra paciente ya se había operado con anterioridad y presentaba diversos estigmas quirúrgicos. Columela colgante, retracción y asimetría alar, techo nasal abierto, irregularidades y asimetría de volumen óseo, colapso valvular", comentó.
El doctor Garone detalló que su trabajo se centró en corregir las imperfecciones para que la nariz de Furia se viera más natural, a la vez que se mejoraba su capacidad para respirar. "Nos dedicamos minuciosamente a corregir cada imperfección y naturalizar su estructura nasal para que a pesar de achicar su nariz luzca más natural que antes. No es menor aclarar que se trabajó arduamente la parte funcional para lograr una buena mecánica ventilatoria nasal", precisó.
El especialista también indicó que la recuperación total lleva tiempo. "Los tejidos aún están en proceso de acomodarse a su nuevo esquema nasal. Este proceso dura 1 año para los pacientes de casos secundarios", sintetizó. Furia, por su parte, se mostró contenta con el resultado parcial: “Así va quedando. ¡Paso a paso! Gracias”.
El paso de Furia por Gran Hermano estuvo marcado por su personalidad explosiva, su juego agresivo y constantes polémicas, incluyendo enfrentamientos verbales, actitudes provocadoras e incluso un intento de agresión física. A pesar de su alto perfil, Furia abandonó el reality en marzo de 2025. La ex participante argumentó que se sentía "aburrida" y que el nivel de juego no estaba a la altura de su estilo, lo que generó un intenso debate sobre su estrategia.
