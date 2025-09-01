Marley y Furia vivieron un momento desopilante al intentar montar un búfalo en Vietnam
Durante la grabación de su programa, el conductor protagonizó un blooper que terminó en risas, complicaciones inesperadas y una anécdota que ya quedó en el recuerdo.
Marley volvió a ser protagonista de una situación divertida en medio de su recorrido por distintos países para el programa Por el Mundo. Esta vez, la aventura tuvo como escenario Vietnam, donde viajó acompañado por Juliana “Furia” Scaglione, exparticipante de Gran Hermano.
Ambos aceptaron el desafío de interactuar con animales locales y la experiencia derivó en un momento inolvidable. La propuesta era sencilla: subirse a un búfalo y compartir la experiencia con la audiencia. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja de lo esperado.
Con cámaras encendidas y el equipo de producción expectante, el conductor intentó subir al animal mientras la mediática lo alentaba con complicidad. Él, fiel a su estilo, encaró el reto con entusiasmo, pero pronto se encontró con las dificultades propias del tamaño y la fuerza del búfalo.
El intento se volvió aún más cómico cuando, en medio del esfuerzo por acomodarse, su pantalón se rasgó. Entre risas, Marley exclamó que no podía seguir, mientras el equipo entero estallaba en carcajadas. A pesar de recibir instrucciones de un cuidador local y de la propia Furia, el conductor no logró cumplir el objetivo y debió admitir su derrota.
La situación se resolvió con humor cuando decidió ceder su lugar a su compañera de viaje. La reacción de Furia sorprendió a todos: con seguridad y sin titubeos, consiguió montarse al animal en cuestión de segundos. El contraste entre la torpeza de Marley y la destreza de la exparticipante generó un aplauso colectivo y reforzó la química que ambos mostraron durante la travesía.
Este tipo de episodios se repite a lo largo de la carrera de Marley, quien se caracteriza por transformar cada inconveniente en un momento televisivo memorable. Los viajes con Por el Mundo suelen dejar registros de anécdotas insólitas, que van desde tropiezos inesperados hasta accidentes menores que no hacen más que confirmar su impronta natural y cercana al público.
