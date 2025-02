Furia volvió a Gran Hermano y apuntó contra Chiara: qué dijo

En este sentido, la ex “hermanita” señaló: “Chiara lo expuso bastante a Ulises en todo momento así que me resulta raro que hoy esté bailando con él. Muy de falsa”. La apreciación ocurrió justo antes de comparar su juego con el del politólogo.

“Lamentablemente no está copado porque el público lo está viendo pero si, todos van a ir contra Ulises. A mí me ha pasado en mi juego que es por semanas, te van a ir buscar y cuando ven que no te sacan, van a probar con otro”, apuntó Scaglione.

Más tarde, la ex participante dio lugar a la teoría que había instaurado Giuliano Vachetto y refiere que el participante que sea excluido, contaría con mayor apoyo del público. No obstante, antes de concluir, calificó a Chiara como la “Jocker” de la casa y añadió: “Tiene una prioridad y es que es actriz".

Rating de Gran Hermano: cómo le fue a "La noche de los ex" con la vuelta de Furia a Telefe

El rating de Gran Hermano sigue por el piso, lejos de los números que pretendía Telefe, al punto que Masterchef volverá ante de lo previsto para ver si pueden levantar.

Pero en el camino sucedió lo que muchos estaban esperando: Furia Scaglione se reconcilió con Telefe y fue invitada a participar de "La Noche de los Ex" de Gran Hermano, el segmento que se emite los viernes, que analiza el presente del juego más apasionante de la televisión argentina.

Y este viernes 31 de enero de 2025 la "La Noche de los Ex" de Gran Hermano 2025, todavía bajo la conducción de Robertito Funes Ugarte, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal, tuvo la presencia de Furia.