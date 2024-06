Furia apuntó contra la novia de Martín Ku: "Falluta"

“Queríamos entre nosotros 3 que queremos que Bautista gane el liderazgo. Me gustaría que se quede Mari, pero si no quieren, no hay drama”, explicó el Chino, ya que el familiar que más se queda en la casa le otorga la inmunidad a su ser querido.

“Yo no quiero que ella se quede porque se lleva mal con mi hermana y me mira con cara que no me gustan, es una actriz del ojete”, le dijo Furia a Martín.

VIDEO Así fue el fuerte cruce entre Furia y Martín Ku

Martin Ku Furia

“Sí, Mari es actriz”, le respondió el Chino con ironía a Juliana. “No le gusto como pasó con Delfina”, insistió Furia, recordando a la hija de Virginia.

“Sí, ¿Mari te va a tener envidia a vos?”, contestó otra vez Martín sarcásticamente. “No quiero perder el aislamiento. Que me miren todos con buena cara. Quiero que María se vaya. Afuera. Estoy harta de la gente falluta. Es una falta de respeto”, lanzó Furia.

Ante estas palabras, Martín se enfureció, se levantó de su lugar y enfrentó a Furia cara a cara, lo que generó repudio en el afuera. “Mari no es falluta, eh, solo eso te voy a decir”, le dijo el Chino, casi a los gritos, a su compañera.

"Sos un actor. Dale, saca toda la mier... afuera, dale", siguió diciendo Furia. A lo que su ex amigo respondió: "Vos, actriz".