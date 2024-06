El hermano de Furia liquidó a Coy: "Le va a arruinar la carrera, que se corra y la deje triunfar"

Además de asegurar que Coy lo bloqueó de todos lados, Ezequiel indicó que "lo que pasó en LAM fue lamentable", fustigando la actitud de una de sus hermanas que agredió a un notero de ese programa. "Pido perdón, porque no es nuestra manera, nuestra forma, de hecho Furia lo abrazó", señaló, defendiendo el apellido.

Tras asegurar que Furia tiene una amplia familia y que la culpable de que no tengan contacto es Coy, Ezequiel aseguró que la hermana de Furia que ingresó a Gran Hermano no es la compañía ideal para este momento de fama de Juliana: "No le está haciendo nada bien. Nadie está defenestrando. Lo que necesita ahora es otro tipo de contención, profesional en todo sentido".

"Lo que hizo lo hizo muy bien, pero no está a la altura, no está bueno porque ahora está siendo ella la violenta… Se creyó más importante, no se da cuenta. Es la ‘hermana de’, si quiere ser protagonista, que se anote en un programa y participe, acá la única protagonista es Juliana", lanzó, fulminando a su otra hermana.

Y concluyó: "Le va a arruinar la carrera, y todos los que la amamos queremos lo mejor, entonces si Coy la ama que haga lo mejor, que se corra y deje a su hermana triunfar tranquila".

hermano de furia contra coy.mp4