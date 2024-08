Furia enloqueció contra un cronista y Ángel de Brito no dudó en responderle: "Nos reímos de ella"

"Y ojalá aprendan a que tienen que trabajar duro por el rating. Porque solamente para levantar sus redes me tienen a mí. ¿Qué lastima no? ¿No se les ocurre otro tipo de contenido? Ah no. No tiene buenas ideas. JAJAJAJJAJAJAJJAJAJ. ¡Lo pase tan pero tan bien! Que no podrán ni siquiera opacar mi sonrisa. ¡Gracias Uruguay por tanto!", sostuvo la ex GH, que venía de pelearse con otras personas.

Como era de esperarse, a través de su cuenta de X, De Brito respondió con contundencia: "¿Alguien le puede avisar a Furia? No tenemos ni mandamos cronista a Uruguay; que no sabe de redes ni de televisión, que solo fue la sexta eliminada de un reality; que escriba en castellano; que hace meses no es noticia para nosotros; que nos reímos de ella. No con ella”.

tuit angel de brito contra furia.png

El video del escándalo de Furia con un cronista

Scaglione dio el presente en un evento solidario en Uruguay, pero lejos de pasar una noche armoniosa, todo terminó en un escándalo. El asunto empezó cuando la doble de riesgo participó de "La cena de famosos 2024", donde tuvo fuertes discusiones con los organizadores y con la prensa, a la que le pidió, en más de una oportunidad, que "borren las notas", en términos muchos peores.

Todo quedó registrado en videos que fueron compartidos por la cuenta oficial de LAM, que mostró a la exparticipante de Gran Hermano a los gritos en la alfombra roja de la gala.

furia contra lam.mp4