Furia de Gran Hermano se realizará una cirugía por canje: qué se hará

Según lo que explicó, el procedimiento fue aceptado por la ex hermanita gracias a que los resultados que tuvo su hermana Coy con el mismo profesional, fueron aceptados. Además, aprovecha la oportunidad para hacerse esta cirugía que también tiene un aspecto saludable.

Furia cirugia

“Hoy tuve el agrado de atender a la mujer tendencia #1 de Argentina y alrededores. Mi nueva y bella paciente Furia, crossfitera de sangre como yo. Charlamos un montón de entrenamiento y salud nos trasmitimos muy buena energía y planeamos tratamientos a futuro”, escribió el cirujano. Ante esto, procedió a explicar cuál será su relación a partir de ahora.

furia cirugia

Por lo que dijo, Furia necesita respirar mejor. “Viene a hacerse unos retoques para poder respirar un poco mejor y además para quedar con una nariz más estética también. Vamos a levantar un poco la punta y a suavizar el dorso de la nariz”. En ese sentido, la ex GH aseguró: “Chicas, llegó el momento, me va a ayudar un montón. Él es un genio. Esto no es solo estético sino también para poder respirar mejor, para no entrenar y que me caiga agüita”.